O armádní tendr na LÚV má zájem firma s vazbou na poradce Jany Černochové

Novinky před pár dny informovaly o připravovaném záměru pořízení lehkých útočných vozidel (LÚV) za téměř sedm miliard korun rozložených do dvou etap. Mají nahradit ne zcela vyhovující stroje Land Rover Defender 110 Kovboj a 130 Kajman. Projekt resort sice zmínil v Koncepci rozvoje armády ČR do roku 2030, který schválila vláda v roce 2019, doposud ovšem v maticích strategických zakázek předkládaných Radě ministra pro obranné plánování či poslancům nefiguroval.

Nově identifikovaná priorita se v nich objevila až na přelomu srpna a září, tedy přibližně měsíc před parlamentními volbami. V těch před současným vládním hnutím ANO těsně zvítězila koalice Spolu složená z ODS, TOP 09 a KDU-ČSL.

Nynější vedení resortu obrany o zakázce příliš informací neposkytuje, vedena by totiž měla být ve vyhrazeném režimu, tedy utajeně. Rozhodovat o ní by měla až nová garnitura, za niž by právě mohla na armádním resortu usednout Černochová z ODS.

A právě zde by mohlo dojít k vážnému střetu zájmů. Ačkoliv specifikace dosud není známá, v armádě i bezpečnostní komunitě se podle informací Novinek jako o jednom z klíčových hráčů zakázky s reálnou šancí na úspěch mluví o britské společnosti Supacat a jejích vozidlech HMT400 Jackal, která by nahradila dosluhující Land Rovery speciálních sil. To, že má společnost o tendr vážný zájem, není žádným tajemstvím, zájmové armádní časopisy o tom píšou již několik měsíců.

V létě, tedy chvíli před volbami, pak Supacat podepsal memorandum a uzavřel partnerství s tuzemskou společností Letecké přístroje Praha (LPP) a státním podnikem VOP CZ. Jediným akcionářem společnosti LPP je stejnojmenný holding, jehož majoritním vlastníkem je podnikatel a zbrojní dodavatel Jiří Sauer. Ten přes holding podle obchodního rejstříku od října loňského roku vlastní poloviční podíl ve společnosti Robot Scientific, s. r. o., jejímž vlastníkem je zmíněný blízký spolupracovník Černochové a bezpečnostní konzultant Šulc. Pokud by ho Černochová přivedla s sebou na ministerstvo obrany, měl by Šulc rázem vazbu na obě strany tohoto tendru.

Náhrada kajmanů a kovbojů Kvůli náhradě kajmanů a kovbojů bylo osloveno bylo 20 společností, z nichž 12 nabídlo řešení. Armáda požaduje částečně pancéřované útočné vozilo s hmotností do 9,5 tuny. Prioritně by jím měl být vyzbrojen 43. výsadkový pluk v Chrudimi, který dosud používá kajmany, objednáno jich bylo pro něj na 80. Jsou však přetížené a mají nedostatečnou balistickou ochranu. Defendery se navíc přestaly vyrábět a AČR si místo části z nich už pořídila Toyoty Hilux. Výhodou HMT400 4x4 je vzduchové odpružení umožňující měnit světlou výšku, za nedostatek se považuje motor umístěný uprostřed, který tak nechrání řidiče a je kvůli němu výše umístěný. Protože je vozidlo otevřené, má horší balistickou ochranu. Kvůli tomu si tři kusy nepořídila 601. skupina speciálních sil, místo toho dostane pět vozidel Enok 4.8 na podvozku mercedesu G. Jackala používá britská armáda a mají je i Australané, Norové a Dánové, vyrobeno jich bylo tisíc

Šulc: Přemýšlíte za pět rohů

Černochová na dotazy redakce od středy neodpověděla.

Novinky se telefonicky obrátily i na Šulce s dotazem, zda by v případě jeho působení na resortu nebyl kvůli vazbám na společnost zastupující jednoho z účastníků tendru ve střetu zájmů.

„Myslím si, že přemýšlíte za pět rohů a upřímně řečeno k tomu nemám co říct, takže bych to asi nechal takhle. Kde jsem a co dělám ve svém soukromém životě, do toho pořád nikomu nic není. V žádné funkci nejsem, v žádném střetu nejsem. Nechme to být,“ ukončil diskusi Šulc.

Po přesunu Černochové na ministerstvo obrany by Šulc, jakožto její poradce, mohl zaujmout nějakou pozici. Zkušenosti z resortu má, v letech 2012 až 2014 za ministrů obrany Alexandra Vondry, Petra Nečase (oba ODS) a Vlastimila Picka (nestraník) vedl kabinet ministra. Prvnímu jmenovanému taktéž Šulc dělal v letech 2010 až 2012 šéfa ministerských poradců na resortu obrany.

S nynějším europoslancem a místopředsedou ODS Vondrou v době, kdy tento resort řídil, se znal i Sauer. Od roku 2011 do 2014 působil na pozici obchodního ředitele Leteckých opraven Malešice (LOM) spadajících pod resort obrany.

Sauer po svém odchodu z LOM přešel do skupiny Czechoslovak Group miliardáře Jaroslava Strnada, kterou opustil v roce 2019 a koupil zmíněnou LPP. Novinky se pokusily spojit taktéž se Sauerem. Ten rychle hovor ukončil s tím, že nemá čas.

Později telefon už znovu nezvedl.