Nová občanka na cesty do zahraničí? Možná problém

Nové typy občanských průkazů se mají začít vydávat od 1. srpna. Pokud nebude platit novela zákona, tak se modernější doklady nebudou vyrábět, a smůlu by tak mohli mít lidé, kteří si po tomto datu budou vyzvedávat občanky na úřadech a kteří by na ně chtěli vyjet do EU.

O výhodu by naopak nepřišli majitelé současných občanek. Jejich hromadná výměna totiž není v plánu a počítá se s tím, že se doklady obmění postupně podle toho, jak lidem vyprší platnost. Na „starou“ občanku jezdit do ciziny možné bude, a to až do skončení její platnosti.

„Pokud do prázdnin nevstoupí tato novela v platnost, tak s občanskými průkazy vydanými od srpna nebude možné cestovat po EU jako dosud a bude nutný cestovní pas i k rychlému nákupu v Německu,“ potvrdil Právu ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Také pirátský poslanec Ondřej Profant připustil, že se taková hrozba nad občanskými průkazy vznáší. Podle jeho názoru by ale nejspíše EU nebyla tak striktní a nejprve by s Českem zahájila řízení, kde by se řešil problém nesplněných závazků. „Nemyslím si, že by to někdo chtěl reálně hned od srpna kontrolovat,“ řekl Právu Profant, který je zpravodajem zmíněného zákona.

Novela ve Sněmovně ležela od loňského října, poslanci ji v prvním čtení podpořili až ve středu. Před dalším schvalováním novelu projedná sněmovní výbor pro veřejnou správu, dostal na to měsíc.

Otisky pro cizí země

Nové občanky mají mít čipy, kde budou uložené biometrické údaje, jako jsou otisky prstů a fotografie. Ty pak budou z čipu strojově čitelné. Tyto požadavky na doklady schválila EU před třemi roky jako součást protiteroristických opatření, jejichž cílem je znesnadnit padělání dokladů a jejich zneužití pro vstup do EU ze zemí mimo blok.

„Odebírat lidem hromadně otisky prstů je tvrdý zásah do soukromí. Když jsme to zkoumali, tak upřímně otisky prstů nejsou nejšťastnější volba. Jsou lehce padělatelné a cizí státy si při každém cestování otisky zkopírují,“ podotkl Profant. Podle něj není také šťastné předávat tyto citlivé údaje i dalším zemím. Problém by podle něj mohl vzniknout třeba agentům tajných služeb, kteří někam pojedou na dovolenou.

ČR podle Hamáčka žádné biometrické údaje z nových dokladů shromažďovat nebude. „Ty jsou uloženy pouze v občance nebo pasu pro případnou kontrolu a identifikaci,“ doplnil.