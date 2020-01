Největší putovní výstava kosmonautiky je v Praze. Věnuje se i budoucnosti vesmírného výzkumu

„Samozřejmě jsou to vše originály, ale jen část z nich do vesmíru letěla. Máme tady několik fotoaparátů, skafandrů, trysku raketoplánu Saturn V,“ popsala Novinkám mluvčí výstavy Květa Havelková.

Stejně jako jiné trysky i tato po skončení činnosti dopadla do oceánu a zůstala mnoho let ztracená na dně, než se ji podařilo vylovit a dnes slouží muzejním účelům.

„Zde si návštěvník užije výcvik kosmonautů. Pro ty odvážné tu je třeba gyroskop, který otáčí i hlavou dolů, pro ty méně odvážné máme virtuální realitu: brýle, ke kterým je ale připojené i speciální křeslo, které se naklání na všechny strany, takže virtuální let do vesmíru je včetně fyzických vjemů,“ popsala Havelková.

„Snažili jsme se to držet pokud možno stručně, protože projektů je opravdu hodně. Zařadili jsme ty nejzajímavější a ty, které mají největší šanci na realizaci. Například doprava vzorků z Marsu, kosmická stanice Gateway, která má vyrůst u měsíce a kde se budeme připravovat na let k Marsu, nebo systém rakety Super Heavy Starship, který připravuje Space X Elona Muska pro lety na Mars,“ zmínil.

„Díky němu jsme se dozvěděli, jak to na Marsu vypadá, jaké jsou tam podmínky, jaké jsou tam třeba horniny, z jakých chemických látek jsou složené a zjistili jsme díky němu také to, že na Marsu byla voda,“ vysvětlil Majer.

„Je to relativně malé, když si uvědomíme, že do kosmické lodi se musí vejít tři lidé, navíc ještě oblečeni do skafandru, tak místa tam není mnoho,“ popsal Majer s tím, že dříve museli v těsném prostoru vydržet kosmonauti i několik dní, dnes dokáže Sojuz doletět ke stanici do šesti hodin.