Největší obavy ve školkách vyvolává testování

Právo zjišťovalo, jak jsou na plány a opatření mateřské školy připravené a co může být podle nich problém.

Ředitelka MŠ Pštrossova v Praze 1 Jarmila Zavadilová se nejvíc obává pondělních a čtvrtečních rán. „Děti budou testované dvakrát týdně, neinvazivními antigenními testy, kdy při výtěru z nosu stačí zasunout štětičku jen do hloubky jeden a půl centimetru. Ale bojím se toho, že to budeme muset dělat my, což považuji jednak za nešťastné vzhledem k věku dětí, které by to jistě lépe snesly od rodičů,“ popisuje Zavadilová.

„Z druhé strany my nejsme na takové úkony pojištění, nemáme ani proškoleného zdravotníka a máme tu řadu dětí, které mají už tak překrvenou sliznici a často jim z nosu krvácí. Obávám se, aby to pro ně nebylo traumatizující,“ dodává. Děti mají s rodiči vyčkat na výsledek, a až pak se mohou připojit ke spolužákům ve třídě.

Dalším bolavým místem nejen této pražské mateřinky je nenaočkovaný personál. „U nás není doposud naočkovaný nikdo krom paní školníkové. To je další neorganizovaná a nedotažená věc,“ upozorňuje ředitelka MŠ Pštrossova.

Úleva: roušky nejsou povinné

Velká úleva přišla poté, co v reakci na jejich petici podloženou řadou lékařských studií a zahraničních stanovisek Plaga opustil nápad, že by školkové děti nosily po celou dobu roušky. Práci v mateřinkách komplikuje už to, že učitelé musí být v respirátorech a děti je často neslyší nebo jim nerozumějí.

„Představila jsem si, jak by děti sundávaly roušky na každé svačince, pak by si je zase na ty upatlané pusinky nasadily, pak zase sundaly v umývárce, pak by v nich měly snad i spinkat. Jsem velmi šťastná, že už to nikdy pan ministr znovu nezmínil,“ ujišťuje se signatářka protirouškové petice.

Většina rodičů se ale nyní na mateřinky obrací s jinou otázkou. Kdy se vrátí i zbytek školkových dětí? To podle vyjádření ministerstva na webu spadá do třetí fáze. Tedy zřejmě až po druhých stupních základních škol.

„Neexistuje žádný systém. Čekáme. Dříve jsme měli PSA, který říkal, když se děje to, nastane toto, ale ten už v říjnu přestal fungovat. A já si popravdě neumím přestavit, že by se nám vrátily všechny děti za takto nastavených opatření.

Při šedesáti dětech by testování dvakrát týdně trvalo celé dopoledne. Muselo by to fungovat tak jako předtím. My bychom si to moc přáli, aby se nám i ostatní děti vrátily ještě před prázdninami, abychom je mohli vzít třeba na školku v přírodě,“ doufá ředitelka. Na to, že pravidla jak pro docházku, tak pro testování jsou striktně daná, si stěžují především malé školky, například ty lesní.

Lesní školky chtějí ve skupinkách i mladší

„Nerozumíme tomu, proč když je patnáctičlenná skupina, která bude pravidelně testována, musí být věkově homogenní: jen předškoláci. V jedné školce máme třeba tři předškoláky. A do limitu by se nám přitom vešla celá třída lesní školky. Proč není víc variant, tak aby se provozovatel nebo ředitel sám rozhodl, jak bezpečně zajistit chod školky při dodržení opatření. Na mnoha místech nám hygieny řekly, ano, známe vás, vy byste klidně mohly takto fungovat,“ řekla Tereza Valkounová, předsedkyně Asociace lesních mateřských škol.