Návratu mariánského sloupu už nic nebrání, tvrdí sochař a chystá další pokus

Předchozí pokus o umístění repliky mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze přerušila policie. Poté, co stavba získala v lednu souhlas pražského zastupitelstva, se nyní chystá druhý. Informoval o tom autor repliky sochař Petr Váňa s tím, že všechna povolení a zábory ke stavbě už má a zahájení nic nebrání. Už v pondělí by měl začít archeologický průzkum, sloup by mohl na místě stát v září.