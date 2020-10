Na jaře online výuka bez 270 tisíc dětí

Analýza: Zavření škol by snížilo reprodukční číslo jen málo

„Těch dvacet procent byl odhad ředitelů na počátku výuky na dálku. Někteří žáci a jejich rodiče, kteří neměli možnost se účastnit online výuky, komunikovali jiným způsobem. Například si chodili vyzvedávat úkoly do schránek na školní bráně.

Odhadovali jsme, že zcela odříznuto, tedy bez jakéhokoli úspěšného kontaktu školy s rodinou, zůstalo asi deset tisíc dětí. Ale pravděpodobně to bylo víc,“ řekl náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys.

Na zabezpečení základních škol prostředky potřebnými pro distanční vzdělávání vyjednal ministr Robert Plaga (za ANO ) na vládě 1,3 miliardy korun. Nezisková organizace Člověk v tísni (ČvT) již přímo podpořila na dva tisíce dětí, které se na jaře nemohly zapojit do výuky, a zapůjčila 150 notebooků, což je jen průběžné číslo.

„Mohu uvést příběh Honzíka. Jeho rodina žije na ubytovně, rodiče jsou nezaměstnaní, mají jen základní vzdělání. V takových rodinách běžně bývá maximálně jeden chytrý telefon. Honza měl problémy už před pandemií, s docházkou i prospěchem. A pak přišel covid. Bez kontaktu se školou by se dostal do tak hluboké propasti, ze které by se možná už ani nevysvobodil,“ popsal jeden z případů Martin Kovalčík z ČvT.