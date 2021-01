Mnohé lyžaře odradily silné mrazy

„Centrální parkoviště je obsazené pouze ze tří čtvrtin,“ potvrdil v sobotu po 13. hodině Horník. „Myslím, že lidi odradilo to, že nelze kvůli množství sněhu chodit na vycházky do okolí. Ale také to, že sníh je prakticky všude, takže není třeba za ním jezdit do hor,“ podotkl starosta.