Místo automobilových součástek začala česká firma vyrábět tampony k testování na covid

Stejně jako pro mnoho dalších firem i ve zdejším podniku v Jablonném nad Orlicí znamenalo vyhlášení protipandemických opatření omezení výroby. Místo aby vyčkávali na zvýšení produkce, zaměřili se na výrobu momentálně nedostatkového zdravotnického materiálu. Nemocnicím se totiž rapidně tenčily zásoby výtěrových tamponů, s jejichž pomocí testují přítomnost viru v těle pacienta.

Firma může ve své továrně vyrábět až několik desítek tisíc štětiček týdně. Zatím je ale uvést na trh nemůže. K tomu potřebuje získat povolení od ministerstva zdravotnictví, které běžně trvá i dva roky. Během koronavirové krize však ministerstvo může udělit výjimku, přesto je v podniku čeká série různých testů.

„Jedna z povinných podmínek je vyhodnocení sterilizace, a to se provádí na třech dávkách a vyhodnocení každé dávky trvá dva týdny, protože musí probíhat kultivace a podobně, takže dohromady to potrvá nejméně ještě šest týdnů. Teoreticky bychom byli do dvou měsíců schopni to zvládnout,” vysvětlil Štěpánek s tím, že reakce z praxe jsou velice dobré a momentálně firmu nejvíce tíží právě množství schvalovacích dokumentů a testů.

Pokud by získali povolení od ministerstva zdravotnictví, nebránili by se podle Štěpánka zvýšení produkce na statisíce kusů týdně i výroby dalších zdravotnických produktů, konkrétně zkumavek či transportního roztoku. „Celkově bychom se tomu nebránili, protože když už jsme do toho zdravotnického průmyslu jednou vstoupili, tak nemá cenu dělat jeden jediný produkt,” uvedl.

Podrobněji štětičky Novinkám přiblížil virolog z nemocnice Motol Petr Hubáček. „Standardní štětičky pro výtěr respiračních virů jsou z umělého vlákna na plastové tyčince. Je to takový kartáček, aby se virové partikule dobře zachytily, ale také aby se z nich dobře dostaly,” uvedl.

Proto jsou správné štětičky pro přesné testování přítomnosti nejen koronaviru, ale i dalších respiračních virů důležité, například běžné vatové tampony, které lze v nouzovém případě také využít, mohou výsledek testu zkreslit. „Nevýhoda vaty jako přírodního materiálu je ta, že snadno nasaje, ale špatně nasáté viry uvolňuje do roztoku, takže validita následného testu není vždy ideální,” vysvětlil Hubáček. Problematické jsou i štětičky, které se dovážely z Číny, jelikož u nich často nebývá požadovaná evropská certifikace pro zdravotnický materiál.

Podle Štěpánka už chodí i poptávky ze zahraničí, jakmile by totiž firma získala výjimku od ministerstva zdravotnictví, mohla by štětičky vyvážet i do dalších zemí Evropské unie. Odhaduje, že do samotné přípravy výroby už vložili víc než milion korun.