Ministerstvo se omluvilo exprimátorovi Hudečkovi za kauzu opencard

Hudeček veřejnou omluvu přivítal. Případ ale nepovažuje za ukončený. Soudně se chce domáhat více než milionového odškodnění. "Vrátili mi určitou část nákladů za právníky, plus doslova drobné desetitisíce jako náhradu škody. Takže v součtu jsem na nule a odškodnění jsem nedostal žádné," řekl. Hudeček od začátku kritizuje postup policie, soudce i státní zástupkyně. Kauza mu podle jeho slov "převracela život naruby".

Pražští radní jednomyslně schválili navazující kontrakty s Haguess poté, co jim to doporučila hodnotící komise. Obžalobě původně čelili všichni hlasující. Zbývající obžalovaní poukazovali na to, že opencard byla dlouhodobým problémem z éry primátora Pavla Béma (ODS) a že kvůli dříve uzavřeným licenčním smlouvám nemohli postupovat jinak. Původní dva Sotolářovy rozsudky poté Vrchní soud zrušil. Hudeček je už pravomocně osvobozen. Podle nového verdiktu nerozhodli radní svévolně, ale na základě odborných stanovisek.