Meteorologové předpovědí na květen nepotěšili

V následujících čtyřech týdnech nás žádné zvláštní teplo nečeká. Teploty by měly být průměrné, spíše podprůměrné, tvrdí Český hydrometeorologický ústav ve svém měsíčním výhledu. Nejteplejším obdobím by měl být týden od 16. do 22. května, kdy se očekávají noční teploty kolem sedmi stupňů, denní v průměru kolem 20 stupňů Celsia.