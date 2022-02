Křišťálovým lvům pro filmaře se už brousí hříva

Socha zvířete je už několik let neměnná, obměňují se motivy na podstavci, na němž sedí. Návrhy vymýšlí umělecký ředitel skláren Rückl sochař Rony Plesl spolu se zdejším brusičem Kristiánem Fitušem.

Jen dva lidé ve sklárně budou vědět, čí jméno se má vypískovat do podstavce

„Jen dva lidé tady ve sklárně budou těsně před dokončením vědět, kdo bude vítězem a čí jméno se má ve finále vypískovat do podstavce. Ani já nevím, kdo vyhraje,“ řekl Právu Rony Plesl, tvůrce stávající podoby ceny, křišťálového lva sedícího na podstavci.

„Od první chvíle jsem chtěl, aby to byl tak trochu cirkusový lev,“ řekl Právu Plesl.

„Baví mě ironie, nadsázka, když se něco trochu shodí. Je dobře, když si ocenění uvědomí pomíjivost, náhodu, která různé soutěže doprovází. Filmaři jsou trochu kočovníci a soutěž i film, to je vlastně taky takový cirkus,“ dodal Plesl. Současně kubistickým vzezřením sochy vzdal hold směru, který má v českém umění výraznou stopu.

Na podstavci jsou po loňských osmičkách připomínajícího 28. ročník tentokrát vybroušené křížící se čáry. „Říkáme tomu káro. Nejtěžší je udržet přesnost při broušení, každá nepřesnost je hned znát, ale přece jen je to lehčí než vloni,“ připouštěl brusič Kristián Fituš, který ve sklárně pracuje už skoro třicet let, takže má ruku hodně pevnou, a nepředpokládá nějaké nepovedené kousky.

„Dělá se jich čtyřicet, aby byla nějaká rezerva, některé se použijí třeba na focení. Sochy jsou lisované ve formě, musíme je prohlédnout, jestli na nich nejsou třeba škrábnutí. Všechny plochy a celý lev se přebrousí, pak se dává do kyseliny a leští se. Samotná soška se na podstavec, na který se vybrousí letošní motiv, nakonec přilepí,“ popisoval brusičský mistr.

„Přece jen to bude jubilejní, třicátý ročník, což je mimořádné, tak bych chtěl nějak do podstavce dostat zlato. Ještě nevím přesně jak, ale zlato by tam mělo být,“ poodhalil český sochař chystající se i na významný mezinárodní festival současného výtvarného umění Benátské bienále. „Připravuji životní věc pro tohle bienále, ale víc zatím neprozradím,“ řekl Právu Plesl.