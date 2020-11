Koronavirus nás zpomalí, ale nezastaví, říká šéf pražského veřejného osvětlení

Firma Technologie hlavního města Prahy má od roku 2018 na starosti správu pražského veřejného osvětlení. Předseda představenstva Tomáš Jílek v rozhovoru pro Právo uvedl, že koronavirus i díky zvýšenému úsilí jejich zaměstnanců kvalitu služeb nezhoršil. Do příštích let však počítají se zpomalením investic do rozvoje i omezením světelného smogu.