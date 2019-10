Jedovatý pajasan už ničí i městské lesy

Nepoužívá se postřik, ale herbicid se aplikuje šetrně přímo do kmene stromu do předem vyvrtaných otvorů nebo záseků vytvořených sekerou nebo mačetou. U menších stromů je zapotřebí sloupnout kůru na polovině kmínku nožíkem. Tímto způsobem lze likvidovat pajasany i v nejcennějším prostředí, aniž by zásah ohrozil kolem rostoucí domácí dřeviny. Poté se nechá pajasan uschnout a postupně rozpadnout. Na místech, kde by mohl suchý strom ohrožovat okolí, je ale nutné dřeviny kácet.