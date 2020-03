Jak vysvětlit dětem, že musí nosit roušku? Hrajte si na piráty nebo kovboje, radí psycholožka

Jak se vyhnout ponorkové nemoci, když jsou lidé většinu času zavření doma?

Doporučila bych rozdělit čas, který tráví lidé společně a který zase každý zvlášť. Potom je teprve dobré ty časy sdílet. Důležité je ale také, aby se lidé vzájemně respektovali a investovali do svého vztahu. Pomoci může dělání drobných úsluh pro partnera či partnerku. Dále musí lidé ventilovat své pocity. Pokud například cítí, že jsou chvíli před výbuchem, mohou se uklidnit například vydrhnutím podlahy nebo posilováním.

Že je to ale pro ten vztah velká zátěž, je vidět například na vyšší rozvodovosti v některých městech v Číně. To může být spojené i s tím, že jsou lidé zavřeni doma a jsou v těsném kontaktu.

Co dělat, když mají lidé jen malý byt?

Když nemůžeme odejít fyzicky, je dobré odejít do svého vlastního prostoru. Stačí když si lidé zalezou do svojí knihy nebo hudby, aby spolu nebyli tak hmatatelně. V malém bytě je to ale mnohem složitější než ve velkém domě s velkou zahradou.

Když už se stane to prostředí doma toxické, jak z toho ven?

Dobré je řešit věci včas, tedy předtím, než naberou vysoké obrátky. Dospělí také musí počítat s tím, že pokud bude tato situace trvat dlouho, bude to od nich vyžadovat práci s vlastní odolností. Tu musí lidé posílit. Zároveň ale musí počítat s tím, že nebudou pořád v pohodě. Pomoci mohou také například relaxační postupy nebo jóga.

Jak se vyrovnat s tím, že lidé nemohou chodit ven?

Je to bezesporu náročné období. Do jisté míry to může být ale šance vytvořit si nějaký rytmus mezi prací a odpočinkem. Je dobré si jasně stanovit, kdy budu pracovat, kdy budu například na sociální síti nebo kdy budu prát, vařit nebo mít okna. Důležité je si vytvořit kolem sebe pořádek, čímž strukturuji i to, co mám v hlavě. To pak lidem pomůže přežít v lepším zdraví.

Nejdůležitější je tedy mít řád?

Ano, a je dobré ho příliš neměnit oproti normálním dnům. Když jsou například lidé zvyklí si ráno zacvičit, tak ať si ráno zacvičí. Když si dávají obvykle v pět hodin pauzu a povídají si s kamarády, tak ať i to dodrží. To pak pomáhá k vytvoření pocitu, že to máme přece jenom ve vlastních rukou. Člověk se nesmí nechat zavalit tím nestrukturovaným časem.

Je možné nahradit pohyb, na který je velká část lidí zvyklá při sportu?

Lze to kompenzovat i doma. Úklid je například fyzická práce, takže je dobré se mu nevyhýbat. Lidé si mohou přerovnat také šatník, udělat část jarního úklidu, zalít kytky nebo si uvařit kávu. Nezapomínejme také na jógu, které se dá cvičit i na koberci v paneláku. Není to sice kdoví co, ale dá se s tím přežit. Právě i tyto činnosti nám pak mohou pomoci se doma zabavit.

A co s dětmi? Jakým způsobem je mají rodiče zabavit, když chodí do práce?

Za to bych chtěla pochválit média, která mají snahu suplovat některé programy a vytvořily například UčíTelku na ČT. Zpřístupněné jsou také bezplatně filmy, nebo audioknihy. Pro starší děti je dobré vytvořit plán dne, který zahrne jak práci, tak volnočasové aktivity. Večer ho potom mohou rodiče s dětmi zhodnotit.

Vnímají děti, že jsou s nimi rodiče více doma?

Může to být pro ně darem. Lidé totiž získali čas, který jim mohou věnovat. Za normálních okolností mají rodiče někdy i dvě práce a chodí domů unavení. Nemají potom na své blízké energii. Dobré je tento čas využít, s dětmi si povídat, hrát slovní nebo kreslené hry nebo společné cvičení. Mohou s nimi ale také uklízet nebo vařit. Pro rodiče to může být šance obnovit rodinné společenství.

Psycholožka Iva Štětovská

Jak dětem vysvětlit, co se děje?

Nejmenším dětem je dobré říkat pohádky založené například na postavě hrdiny, který se musí nějakou dobu něčeho vzdát, aby později zvítězil. Pro trochu větší děti může fungovat příběh s prvky dobrodružství. V něm si rodiče s dětmi mohou hrát například na piráty nebo na kovboje, a proto chodí ven s rouškou.