Zůstaňte doma, vyzval Čechy Blatný

„Můžeme například uvažovat o dalších překážkách v setkávání lidí... Bez vašeho pochopení a vaší sounáležitosti to nebude mít smysl,” řekl. Své doporučení shrnul do několika bodů. Lidé by neměli cestovat po republice, setkávat se, a pokud, tak by měli mít nasazený nejlépe respirátor.