Hospody drží nad vodou výdejní okénka

„Propad na tržbách máme jen asi o 20 procent. Nás to skoro nezasáhlo, jídlo lidé kupují prakticky stejně, jak to bývalo,“ říká pracovník restaurace Let´s meat v Praze na Vinohradech. Připouští nicméně, že problém je slabý prodej nápojů a chybí večerní spropitné. V čase oběda se k okénku trousí jednotlivci, ve frontě se nečeká. Pomáhá i rozvoj jídla v podvečerních hodinách.

Prodej jídel přes okýnko a rozvoz praktikuje i restaurace Potrefená husa na centrálním Masarykově náměstí v centru Ostravy. Ta je na tom ale prakticky opačně, její tržby se oproti běžnému stavu propadly násobně. „Děláme asi 20 procent toho, co jsme dělali. Tratíme zhruba 80 procent,“ přiznal provozní restaurace Radim Lokaj s tím, že v pracovních dnech je prodej přes okénko i rozvážka obdobná. „O víkendu je to ale ještě horší, přibližně deset procent bývalých tržeb,“ poukázal.

„Je to bída,“ shrnula objednávky servírka v hospodě Plzeňka v centru západočeské metropole. „Lidi objednávají ještě o něco méně než na jaře. Pro pivo sice chodí, ale ve srovnání s normálním provozem jsou to směšné počty. Stačí nám to, abychom sotva nějak vyšli,“ popsala Právu.