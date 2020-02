Hlavně žádnou paniku, hlavní je osobní hygiena, vzkazuje epidemiolog

„Samozřejmě tito lidé by měli co nejméně chodit tam, kde se shlukuje velké množství lidí, například do nákupních center. Není ale třeba vyvolávat paniku. V Česku zatím nic takového nehrozí,“ zdůraznil Maďar.

Zdůraznil, že pro vlastní ochranu udělá každý nejlépe, když bude důsledně dodržovat hygienická pravidla, jako je časté mytí rukou či pravidlo nedotýkat se rukou nosu, tváře ani očí.

Pomůže dezinfekce alkoholovým gelem Rastislav Maďar, epidemiolog

„V každém případě pomůže dezinfekce rukou alkoholovým gelem. Je však nutné, aby se tento gel nanesl z obou stran rukou, to znamená na dlaň i hřbet ruky, a aby dezinfekce zde působila přibližně 20 až 30 sekund. Množství gelu také musí být dostatečné, aby ruce navlhčilo,“ podotkl Maďar.

„Opakovat nanesení gelu by se mělo poté, co přijdeme do styku s nějakými předměty, které by mohly být kontaminované. Ale zdůrazňuji, nic takového zatím není,“ uvedl Maďar.

Podle něj se virus nejvíc přenáší vzdušnou cestou do dvou metrů. Znamená to tedy vyhýbat se někomu, kdo kašle a smrká. Ten ovšem může mít „pouze“ chřipku nebo jiné respirační onemocnění. I v těchto případech to je ale vhodné.

Tyto hygienické prostředky jsou zatím většinou bez problému k dostání v lékárnách i dalších obchodech.

Konzultace po telefonu

Pokud dotyčná osoba sama kašle, neměla by kašlat do ruky, ale do předloktí nebo do kapesníku. Když kašleme do ruky a pak podáme ruku někomu jinému, může dojít k přenosu infekce. Dotyčný si totiž rukou může sáhnout do oka a virus se na něj přenese.

Virus obecně může nějakou dobu vydržet i na předmětech, například na klikách či madlech. Podle Maďara může být určitou ochranou i běžně dostupné savo, které se používá k dezinfekci domácností: „Je možné tím vyčistit byt, umýt kliky u dveří a podobně.“

Pokud má člověk nějaké příznaky nemoci, například horečku nebo hodně kašle, měl by zůstat doma a konzultovat s lékařem svůj zdravotní stav po telefonu.

„Pokud by bylo podezření na koronavirus, protože dotyčný nemocný se potkal s někým, kdo se vracel z postižené oblasti, lékař bude věc konzultovat s hygienickou stanicí a postupovat podle jejích pokynů. Rozhodně by tedy neměl pacient sedat do prostředku hromadné dopravy a vydávat se k lékaři,“ dodal Maďar.