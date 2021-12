FOTO: V Kotvě se otevřelo očkovací centrum. V Praze je již třiaosmdesáté

V pondělí se v Praze otevřelo nové očkovací centrum, které se nachází ve 4. patře obchodního domu Kotva. Centrum, které provozuje Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, může denně naočkovat až 1500 lidí. Otevřené je každý den od 9 do 20 hodin a zájemcům starším 16 let nabízí vakcínu Pfizer, a to i bez předchozí registrace. Kotva je už třiaosmdesátým registrovaným místem, kde se lidé v metropoli mohou nechat očkovat proti koronaviru.