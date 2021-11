Fiala: Chci říkat pravdu, příští rok bude těžký

„Jsem si vědom toho, co od nás lidi očekávají. Lidé mi na ulici říkají, že v nás mají důvěru, že to bude dobré. Bude to dobré, ale nebude to dobré příští rok. Je potřeba, a i to je součástí té politiky, kterou bych chtěl dělat, říkat lidem pravdu. Příští rok bude těžký pro Českou republiku, bude těžký pro spoustu lidí,” uvedl v neděli nově jmenovaný premiér Fiala.