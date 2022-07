Expert: Nové stíhačky? Česko má větší problém, proti raketám „jsme v háji“

iframe

V DNEŠNÍM DÍLE SE MIMO JINÉ DOZVÍTE:

Přednosti F-35 (06:15)

Využít gripeny na deset let ( 13:40)

L-159 zavčas prodat (28:15)

Absence protiraketové obrany (23:55)

„F-35 je jednoznačně dobré řešení pro Armádu české republiky, F-35 je budoucnost letectev členských států NATO. Ukazuje to i to, kolik členských zemí si tyto letouny již závazně objednalo,“ hájil výběr typu Mikulecký.

„Pokud počítáme, že jako v roce 1938 nebo 1968 vyvěsíme bílou vlajku, tak nemusíme investovat do takto drahých zbraní a stačí nám letadlo, které zajistí air policing, bude schopno dostihnout dopravní letoun, který neodpovídá. Bude to mnohem levější bude to menší zátěž pro ekonomiku. Pokud politici počítají s tím, že se budeme bránit, tak budeme vybírat odpovídající nářadí. Bude to drahé, armáda je drahá sranda. Buď si budeme platit ochranu, nebo si každý lump, který jde kolem si nás, kus ukousne,” shrnuje situaci Mikulecký.

Námitku, že F-35 nabízí možnosti, jako například funkci stealth, které armáda při ochraně vzdušného prostoru nevyužije, Mikulecký nebere: „Do budoucna F-35 potřebujeme, jiné řešení není. A to že jsou obtížně zachytitelné radarem, bude standardem u strojů nové generace. F-35 je navíc takový mini AWACS, tedy stroj schopný vyhledávat cíle, předávat souřadnice jiným zbraním, které je zničí.“

Stroje mohou dokonce samy vyhodnotit, jestli se vyplatí využít nesenou munici pro ničení cíle, který nemusí mít takovou hodnotu.

Nemáme tanky, bojová vozidla pěchoty, dodnes potkáš u útvarů V3S a dodnes po letištích rozvážejí kyslík na podvozcích automobilů Ural - a my řešíme hvězdné války. Milan Mikulecký

F-35 jako nosič jaderné zbraně

Podle něj je problémem, že se výběr letadel řeší „od konce”, což dělají nejen politici, ale i odborná veřejnost. „V diskusi zaznívá srovnání parametrů a technických výkonů, ale já jsem i v době, kdy jsem působil na ministerstvu obrany, razil, že první by měla být koncepce a mělo by být zadání, které přichází od politiků. Pokud bude zadání, že Česká republika bude součást systému, ve kterém členské země mají možnost zapůjčovat jaderné bomby od Spojených států, pak je volba jasná – okamžitě se zužuje množství typů letounů, které přicházejí v úvahu,“ upozorňuje expert s tím, že v takovém případě by byl jedinou možnosti právě Lightning II.

Byť Mikulecký obhajuje kvality F-35, dává najevo i značné výhrady: „U čeho mám trošku otazníky, je to, jestli řešíme to, co Armádu České republiky a její vzdušné síly skutečně trápí nejvíce. Budoucnost stíhacího letectva je třeba řešit, ale nevím, jestli úsilí, které se tomu věnuje, bychom teď neměli věnovat jiným složkám armády. Nemáme tanky, bojová vozidla pěchoty, dodnes potkáš u útvarů V3S a dodnes po letištích rozvážejí kyslík na podvozcích automobilů Ural, a my řešíme hvězdné války.“

Stíhačky jsou sexy

Mikulecký se domnívá, že k záměru pořídit nová letadla přispívá i to, že se dobře prezentují. Lze na nich efektně demonstrovat členství v klubu států, které tuto vyzbroj už mají. „Mluvím o syndromu statusových zbraní. To je něco, co je vidět během války na Ukrajině. Rusko investovalo ohromné prostředky, které potvrzují statut Ruska jako velmoci, nicméně tyto zbraně v konfliktu nemůže použít, protože jsou to zbraně, které zmáčknete, až když je všechno v háji,” přibližuje bezpečnostní analytik.

Rusko podle něj mohlo postupovat na Ukrajině jinak, kdyby jiným složkám armády dalo jen třetinu financí, které investovalo do strategických jaderných ponorek a strategických jaderných raket. Část z toho navíc ruští generálové rozkradli pro své milenky a nákupy jachet a vil.

„F-35 je nějaký status a chápu, že pro každého politika je lákavé se vyfotit u stíhačky, stíhačka se může ukazovat na řadě veřejných akcí, zatímco systém protiraketové obrany tak sexy není. U nás je prioritou stíhačka, i když si myslím, že (ve skutečnosti) teď není,” upozorňuje Mikulecký.

Pro nás největší ohrožení je ze strany balistických raket, takže bych se snažil vytvořit protivzdušnou obranu proti této hrozbě a tady jsme naprosto v háji. Milan Mikulecký

Současně ale přiznává, že stíhačky jsou důležité: „Stíhací letouny jsou nedílnou součástí systému protivzdušné obrany.“

Slabiny ale vidí v jejích jiných částech. „Kdybych se podíval na aktuální hrozby, hrozí nám Rusko, Čína a environmentální změny na chudších kontinentech, které mohou vést k masové migraci, ale Rusko je číslo jedna. Když se podívám na výkony ruského letectva na Ukrajině, je to tragédie pro Rusko. Nemyslím si, že ruské letectvo je něco, čeho bychom se měli bát. Něco, čeho bychom se měli bát, je ruská střela s plochou dráhou letu a to, co ještě neužili v plné míře. Balistické rakety,” varuje Mikulecký.

„Jsme v háji”. Iskandery mohou zasáhnout celou ČR

I on souhlasí, že balistické rakety Iskander, které má Rusko v Kaliningradské oblasti a slíbilo je dodat Bělorusku, mohou zasáhnout území celé České republiky, protože budou mít delší dolet než Moskvou avizovaných 500 kilometrů.

„Pro nás největší ohrožení je ze strany balistických raket, takže bych se snažil vytvořit protivzdušnou obranu proti této hrozbě. A tady jsme naprosto v háji. Ne, že by lidi ve Strakonicích neuměli ovládat systémy, co mají, ale oni žádné nemají. Švédské RBS-70 NG jsou určené pro ochranu pobřeží proti vrtulníkům a letadlům, která se pohybují nízko a nepříliš rychle. Jestli dostaneme izraelský systém Spyder, tak opět nic neřeší proti raketám, je to systém proti letadlům a střelám s plochou dráhou letu,“ popisuje expert nepříznivou situaci země.

„My jsme po roce 1989 zlikvidovali systémy protivzdušné obrany bez náhrady a nemáme ty systémy ani kde rozmístit, protože celá řada objektů k tomu určených už nemá armáda,“ postěžoval si Mikulecký, podle něhož bylo chybou, že jsme se nezapojili do protiraketové ochrany, jaká se dokončuje v Polsku a v Rumunsku.

„Zatímco Slovensko chrání systémy Patriot, my nemáme vůbec nic. V tomto směru jsme nazí a myslím se, že je nejvyšší čas se začít bavit s USA o dodání systému ochrany proti raketám,” doporučil.

Osobně považuje za nejlepší systém THAAD, který ničí střely výše než patrioty, jež původně nebyly navrženy k ničení raket. „Je to něco, co nevybudujeme za týden, my je nepořídíme hned, je o ně velký zájem, ale už bychom se měli postavit do fronty,“ radí expert neotálet.

Gripeny nechat na dalších deset let

Protože pronájem švédských gripenů končí v roce 2027 a lze ho prodloužit jen do roku 2029, vidí Mikulecký jako optimální řešení následující: „Podle mě by v tuhle chvíli bylo nejlepší reflektovat švédskou nabídku a stroje, které máme v užívání, vzít jako dar a domluvit se se Švédskem na pořízení dalších dvanácti jednomístných gripenů. To by umožnilo vyřadit Areo L-159, o které je nyní ještě zájem v řadě zemí na Blízkém východě a Africe. To zjednoduší systém výcviku a údržby.“ Alky jsou podle něj dobré, ale do jiného typu konfliktů, než hrozí v Evropě, kde by neměly mnoho šancí.

Podle něj by byl i počet 26 gripenů nízký: „Já považuju za optimální 36 letadel a čtyři dvoumístné.“ Důvodem je, že nikdy nebudou v provozu všechny.

„Vydržel bych na platformě gripen dalších deset let,“ řekl Mikulecký. „Těch deset let mi bude tak tak stačit, abych smluvně dobře ošetřil nákup F-35 ze Spojených států, abych vycvičil personál, nejen piloty, ale i pozemní personál. Není to o tom, že postavíme nový hangár, ale novou základnu. F-35 má jiné nároky na to, kde musí být, ale i jiné nároky na zabezpečení základy, což si umí málokdo představit. Nečekejme, že F-35 bude v roce 2029,“ poznamenává.

Novou verzi JAS-39E/F Gripen byl však Mikulecký nepořizoval: „Do budoucna si myslím, že Gripeny E/F najdou uplatnění spíše v Brazílii než na evropském bojišti. F-35 je úplně jinde, než kdy Gripen bude.“