Drážní inspektor: Strojvůdce jel asi příliš rychle

V tento okamžik nemáme ještě informace, že by mělo dojít v poruše. Budeme to samozřejmě ještě prověřovat.

To je zatím otázka šetření. Na autobloku svítí červené světlo, které říká, že následující traťový oddíl je obsazený jiným vlakem. Strojvedoucí jel dál, ale není to špatně, že na tento typ červené nezastavil.

Pomalu asi ne, když do něho vrazil. Teď musíme zjistit proč. Jednou z variant je, že mohl udělat chybu v tom, že tam neviděl. Budeme ale nyní zkoumat rozbor rychloměru. I kdyby nám strojvedoucí řekl, že za to mohl, což už neřekne, tak bychom to zkoumali.

Systémy jsou a někde se už nasazují. Příkladem je ETCS (European Train Control System – pozd. red), tedy evropský systém. Ten vyhodnotí, že strojvedoucí jede příliš rychle a nebyl by schopen zastavit před další červenou, a tak mu to začne automaticky brzdit. Na trati mezi Úvaly a Českým Brodem by to mělo být implementováno v listopadu.