Český průlom: kloktací test je přesný, laciný a jednoduchý

Velmi jednoduše. Testovaná osoba vykloktá 10 mililitrů pitné vody, vyplivne do kelímku, ve kterém je stabilizační prášek, uloží do obalu a ten odevzdá na odběrném místě. Vzorek se pak zpracovává v laboratoři standardní PCR metodou, funguje na to i LAMP technologie. Antigenní testy jsme ještě nezkoušeli, ale je to v jednání.