Čapí tulák s vysílačkou létá od hnízda k hnízdu

„Minimálně jednou nocoval třeba v Tachově, Tisové nebo Halži. Pak přeletěl i se skupinou asi sedmi čápů do Klatov, no a teď v pátek byl pro změnu ve Vodňanech,“ řekl Makoň. „Domnívali jsme se, že ty rodinky drží spíše pohromadě, a ono to tak nebude. Mladí se prostě přidají k ptákům svého druhu. A jak si většina lidí myslí, že na zimu do Afriky letí táta, máma a s nimi děti, tak to vůbec ne,“ uvedl Makoň.