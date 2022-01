Bývalý šéf vojenských lesů v den svého odvolání podepsal nákup aut za 90 milionů

Předmětem nákupu má být 150 až 180 vozů Dacia Duster s pohonem všech čtyř kol. Cena jednoho vozu má být 447 tisíc korun bez DPH, to odpovídá běžným cenám. Záměr schválila dozorčí rada státního podniku 16. září 2021.

Nové vozy se měly podle informací Novinek nakoupit i kvůli plánované směně pozemků mezi VLS a Lesy ČR, jejíž součástí mělo být i přesunutí zaměstnanců. Ti by tak po přesunu pod organizaci ministerstva obrany přišli o své přidělené služební vozy a neměli by ve svém revíru čím jezdit. Podle vyjádření Krále pro Novinky pořizovaná vozidla měla sloužit i k obnově stávajícího vozového parku podniku.

„Smlouvu jsem podepsal v dopoledních hodinách a odvolán jsem byl ve tři hodiny odpoledne. Smlouvu jsem uzavřel na základě výběrového řízení, které probíhalo od září. Výsledek výběrového řízení byl na přelomu roku, takže jsem to podepsal řádně ještě jako ředitel státního podniku a nebylo v tom nic jiného. Netušil jsem, že budu odpoledne odvolán,” vysvětloval Novinkám Král.

Černochová se na tom dohodla s tehdy pověřeným ministrem zemědělství Marianem Jurečkou (KDU-ČSL). Směnu podle nich totiž provázely pochybnosti, ministři chtějí v následujícím půl roce upřesnit seznam pozemků, které by měly být vyměněny.

„Já bych se chtěla zeptat paní poslankyně Schillerové, kde byla, když se projednávala na vládě směna pozemků mezi Vojenskými lesy a Lesy ČR, kterou jsme pan ministr Jurečka a já zastavili prakticky tři dny před vypršením lhůty, kdy by vstoupila v platnost takzvaná inominátní smlouva, která zcela bezprecedentním způsobem řešila směny pozemků naprosto nerovnoměrně, nevyváženě, kde to byl skutečně, já to slovo řeknu – tunel za bílého dne. Kde jste, paní Schillerová, byla? Jak jste hlasovala? Hlasovala jste pro nebo jste se zdržela? Vy, strážkyně kasy, vás nezajímalo, že k tomu nemáte znalecké posudky?,” tázala se Černochová.