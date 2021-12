Brněnská biotiskárna už umí vytisknout novou cévu. Cílem je celý orgán, doufají vědci

Toto takzvané buněčné inženýrství by mohli jednou v hojné míře využívat například chirurgové při operacích srdce.

Snahou světového výzkumu je i 3D tisk orgánů. Další možností je tisk drobných částí, například mřížek, které se vloží do postiženého místa, například do tržné rány, a pomohou ji zacelit. Mřížky by měly pomoci k tomu, aby se na nich uchytily buňky pacienta. Mohou také obsahovat postupně se uvolňující léčiva. Zotavování pacienta po zákroku tak bude snazší.