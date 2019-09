Blesk udeřil do Žižkovské věže

Sílu blesku umí díky českému vynálezci Prokopu Divišovi lidé usměrnit již několik století. Občas se stane, že blesk zasáhne člověka, ale mnohem častěji udeří do vysoké budovy, a to i několikrát do roka. Navíc jsou to místa, která pravidelně navštěvují davy lidí. Podívejte se, jak při pondělní bouřce nad Prahou uhodil blesk do Žižkovské věže.