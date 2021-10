Babiš stáhl žalobu na Černošice, páteční soud nebude

Server Aktuálně.cz ve středu ale upozornil na to, že premiér svou žalobu vzal zpět. „Soud zastavil řízení kvůli zpětvzetí žaloby žalobcem, tudíž i jednání nařízené na pátek 8. října se nebude konat,” sdělila serveru mluvčí soudu Hana Černá.

V pátek, kdy se mělo líčení konat, začínají v Česku volby do Poslanecké sněmovny.

„V okamžiku, kdy jsme převzali rozhodnutí černošického úřadu, jsme se rozhodli vzít žalobu zpět, což jsme učinili minulý týden. Vzhledem k tomu, že Černošice už mezitím rozhodly a soudní spor měl být o tom, že jejich správní řízení a rozhodnutí je protiprávní, protože už jednou v dané věci rozhodly, tak se celé to soudní řízení stalo bezpředmětným. Proto došlo ke zpětvzetí žaloby,“ vysvětlil krok ve středu Právu Babišův právník Knotek.

Babiš dlouhodobě odmítá, že by ovládal mediální společnosti Londa a Mafra, které spadají pod holding Agrofert a patří pod ně například MF DNES, Lidové noviny či rádio Impuls. Premiér tvrdí, že vložením Agrofertu do svěřenských fondů ztratil vliv na holding i na všechny společnosti, které jsou do něj začleněné. Rozhodnutí úřadu považuje za nezákonné.