Babiš: Šok, takový přešlap nešlo omluvit

Navržený kandidát navštíví pana prezidenta v úterý, myslím si, že jde o velmi kvalitního lékaře, který má velice bohaté manažerské a mezinárodní zkušenosti. Jsem přesvědčen, že se panu prezidentovi bude líbit. Rád bych jej do funkce uvedl ve čtvrtek.

Dobře víte, že vám to neřeknu. Pokud to jen půjde, tak mu chci dopřát klidný víkend a klidné pondělí, než se na něj vrhnou všichni novináři a začne mediální peklo. Jediné, co vám prozradím, je, že nejde o epidemiologa a že je známý hlavně v odborných kruzích, ale ne tolik na veřejnosti.