Babiš: S výsledkem můžeme být spokojeni, ČR si polepšila

To se očekávat nedalo. Summit byl plánovaný na dva dny, do Bruselu jsme přijeli na pátek a sobotu. Nakonec nám ale trvalo pět dnů, než jsme našli shodu.

Myslím, že s výsledkem může být Česká republika velmi spokojená. Ve srovnání s původním návrhem Evropské komise z letošního května získáme významně více peněz, mimo jiné 42 miliard korun na kohezní politiku. Navíc se nám jako jediné zemi podařilo prosadit navýšení možnosti převodů prostředků mezi fondy až do výše 25 procent, o což jsme dlouhodobě usilovali. Umožní nám to optimálně čerpat zejména na investice, které potřebujeme.

To zatím není možné přesně říct, protože alokace pro největší nástroj bude založena mimo jiné na skutečném propadu HDP způsobeném koronavirovou krizí, a to je hodnota, kterou zatím neznáme. Podle predikcí by se mohlo jednat o částku mezi 8 a 9 miliardami eur (až 238 mld. Kč) ve formě grantů.