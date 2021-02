Babiš opozici ustoupil, zbývá jen odškodnění firem

Pokud se ministři s premiérem shodnou na tom, že v pandemickém zákonu, který by měl nahradit nouzový stav, bude i řešeno i odškodňování firem, tak opozice bude pro zákon hlasovat.

„Zásadním problémem je už pouze odškodnění. To zůstalo k řešení a k tomu potřebujeme ještě analýzy,“ řekl po jednání Babiš. Dodal, že úředníci na ministerstvech dostali za úkol vypracovat stanovisko k opozičnímu návrhu a ráno se sejde část ministrů a rozhodne, jestli je paragraf, který zajistí firmám nárok na kompenzace za újmu, které jim během pandemie vzniknou, pro vládu přijatelný.

Opoziční lídři odcházeli z jednání spokojení. „Toto je jediná věc, která je pro nás nepřekročitelná, a ne protože jsme si postavili hlavu, ale aby lidé, kterých se to dotýká, měli právní jistotu,“ řekl šéf ODS Petr Fiala. Dodal, že věří, že se s vládou nakonec dohodnou, aby mohla ve čtvrtek Sněmovna hlasovat.

Na to ale po jednání reagoval předseda lidovců Marian Jurečka, že bude na vládě, jak bude firmám ujmu kompenzovat. „Netýká se to zisku, ale újmy, které budou firmám způsobeny,“ řekl Jurečka.

Podle připravovaného pandemického zákona by vláda i bez nouzového stavu mohla zavírat obchody a služby, omezovat veřejnou dopravu a hromadné akce, rušit výuku na vysokých školách nebo zakazovat návštěvy v nemocnicích a sociálních zařízeních. Zákon by umožnil vládě i snadněji povolávat armádu na výpomoc do nemocnic.