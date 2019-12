Armáda spustí vlastní e-shop, pro výstroj už vojáci nebudou pořádat zájezdy

Přes ten si budou moci vojáci pořizovat, jak jsou zvyklí v civilním životě, oblečení a obuv přes internet. Dnes musí vojáci vyrazit do jednoho ze čtyř výstrojních skladů – v Praze, Táboře, Brně a ve Vyškově – a tam musí vystát frontu a často odejít s nepořízenou.

„Až bude objednávkový systém fungovat, tak to bude pro vojáky znamenat obrovskou úsporu času. Protože dnes návštěvou skladu stráví často celý den ve skladu a cestou v autobuse,“ řekl Právu při návštěvě výstrojního skladu v pražském Karlíně plukovník Martin Štochl, který je zástupcem ředitele Agentury logistiky.

„Další by měl být výstrojní sklad na Moravě. Uvidíme ale, jestli se nám podaří vychytat všechny mouchy,“ řekl Muránský. Podle něj mají v plánu poté, až zprovozní všechny sklady a až se do Olomouce vrátí velitelství pozemních sil, zřídit pobočku i tam. „Nebudou přece Olomoučáci a vojáci z Opavy a podobně jezdit do Vyškova,“ dodal generál.