ANO zastavilo pokles, Piráti jsou opět před ODS

Vítězem voleb by se v srpnu stalo hnutí ANO se ziskem 29,5 procenta. Druzí Piráti by měli 14,5 a třetí ODS 13 procent. Ve Sněmovně by zasedli i zástupci dalších šesti stran, které jsou tam nyní zastoupeny. Podle agentury se hnutí ANO podařilo zastavit pokles z předchozích dvou měsíců a o jeden procentní bod si ve srovnání s červencem polepšilo.