Anketa: Češky by mohly používat příjmení bez -ová. Co na to říkají?

„Je to věc každého, jestli chce být někdo bez -ová, tak ať je bez -ová. Ať si to každý rozhodne sám. Možná bych tu možnost taky využila, ale teď už jsem na to těch 50 let zvyklá,“ říká v anketě jedna z oslovených žen.

„Já mám teda -ová a vůbec mi to nevadí. Neměnila bych to,“ podotýká další respondentka k návrhu vládní zmocněnkyně pro lidská práva a bývalé ministryně spravedlnosti Heleny Válková (ANO) a poslance Pirátů Ondřeje Profanta.

„Já koncovku nemám. Musela jsem si v Česku požádat o změnu. Vnímám tento krok jako dobrý, ale myslím, že tu bude spousta žen, kterým se to líbit nebude. Sama jsem se setkala se spoustou negativních názorů, že koncovku nemám,“ svěřuje se paní, která pochází z česko-německé rodiny.

„Já osobně bych s tím nesouhlasila. Když už jsme český národ, tak by se to zachovat mělo,“ uvedla mladá žena s tím, že koncovka je pro ni důležitá i kvůli rozpoznávání české národnosti.

Více než polovina respondentek však odpověděla, že přechylování jmen pro ně není důležitým tématem. „Je mi to jedno, myslím si, že na tom zas tak nezáleží,“ uvedla jedna z nich.

„Ať mají ženy právo, na co chtějí. Ať si dělají, co chtějí. Mně osobně je to úplně jedno,“ říká další Češka.

Podmínky jsou diskriminující

„Mně nevadí mít koncovku -ová. Nikdy jsem nad tím nepřemýšlela, ale asi chápu, že se to řeší, asi není fér, že ženy neměly na výběr,“ myslí si mladá slečna.

Pokud si chce dnes žena změnit příjmení, musí být:

cizinka

občanka ČR, která má nebo plánuje mít trvalý pobyt v cizině

občanka ČR, jejíž manžel je cizinec nebo jejíž partnerka je cizinka

občanka ČR, která je jiné než české národnosti