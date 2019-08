Jan Rovenský, Právo

Cenu mají získat ty společnosti, které se zasadily o mimořádný investiční přínos pro českou ekonomiku. Vyplývá to z návrhu v elektronické knihovně připravované legislativy.

„Při udělení ocenění bude zohledněna výše ročního obratu právnické osoby, výše zisku právnické osoby investovaného v České republice a investice právnické osoby do veřejně prospěšných aktivit a projektů, vědy, výzkumu a vzdělávání, inovací, kultury nebo udržitelného rozvoje, nebo mimořádný přínos v oblasti společenské odpovědnosti,“ stojí v předkládací zprávě.

Cena za 70 tisíc



První slavnostní vyhlášení se chystá na 14. října, ocenění získají karafu z broušeného skla s uzávěrem, sadu sklenic a diplom. Babiš si prostřednictvím nové ceny chce také zmapovat, jaké zahraniční firmy, v jaké výši investují v Česku a jak se staví ke své společenské odpovědnosti.

„Dlouhodobě kritizujeme, kolik z ČR odtéká dividend, na druhou stranu je málo známo, kolik zahraniční společnosti přispívají na charitu, sport, kulturu, vzdělávání atd. Při slavnostním večeru chceme některé ocenit a další vyzvat, aby podporovaly aktivity, které jsou důležité pro společnost,“ řekl v pondělí premiér Právu.

Peníze na cenu půjdou přímo z rozpočtu Úřadu vlády s tím, že mají být zajištěny v rámci výdajových limitů každý rok, a nebude tak třeba zvyšovat rozpočet Strakovky. Náklady na výrobu karafy a sklenic, pískování nápisu a pouzdra odhaduje Úřad vlády na 70 tisíc korun.

Ceny se mají předávat jednou ročně, návrh na ocenění má podávat jen Úřad vlády ve spolupráci s CzechInvestem a ministerstvem průmyslu a obchodu. Návrhy na ocenění má vyhodnocovat a schvalovat premiér.

Zatímco koaliční ČSSD by nejraději pro velké firmy zavedla sektorovou daň, v této souvislosti nejčastěji zmiňuje banky, Babiš prosazuje myšlenku Fondu národního rozvoje, do něhož by banky odevzdávaly 10 až 20 procent z dividend.

Vlastní cenu měl i Topolánek



Snahy premiérů předávat vlastní ceny byly už v minulosti. Například Mirek Topolánek v roce 2008 zavedl Čestnou plaketu předsedy vlády, sám si také vybíral oceněné.

Bouřlivé emoce vzbudil Topolánek poté, co plaketou ocenil bratry Mašíny a Milana Paumera, kteří se v roce 1953 pro­stříleli z Československa na Západ. Topolánek ocenil plaketou například i zachránce čs. židovských dětí Nicolase Wintona.