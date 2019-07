jas, Novinky

Ve Sněmovně by zasedli i zástupci SPD, které průzkum přisoudil devět, ČSSD osm a KSČM 6,5 procenta. Šestiprocentní podporu mají podle modelu STAN i lidovci.TOP 09 by podle agentury získala 4,5 a Zelení dvě procenta hlasů.

Podle agentury může nynější výsledek hnutí ANO souviset se zveřejněním předběžných auditních zpráv Evropské komise ohledně údajného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše. „Současný zisk je stejný jako v říjnu 2018 a od tohoto data také nejnižší,” připomněl Median.

Piráti na vzestupu



„Pirátská strana potvrdila svůj vzestupný trend, a navíc se jí podařilo předstihnout ODS,” uvedla agentura s tím, že je třeba počkat, jak bude vyvíjet podpora občanských demokratů.

Sociální demokraté ve srovnání s předchozími šetřeními mírně posílili, komunisté zaznamenali mírný pokles, stejně jako SPD.

„Strany KDU-ČSL, Starostové a TOP 09 oproti červnu mírně posílily. Pokud by se volby konaly v červnu, na nejvíce hlasů by mohlo pomýšlet KDU-ČSL a STAN se shodnými šesti procenty. S ohledem na potenciální výši zisků a na statistickou odchylku však mají všechny tři subjekty podobnou šanci na vstup do Sněmovny,” připomněl Median, který zmínil i nové hnutí Trikolóra, jehož preference dosahují 0,5 až 1 procento.

Volební účast by dosáhla 62 procent.