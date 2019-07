Novinky, ČTK

Zavěšený silniční most vede dopravu nad železnicí mezi Zahradním Městem a Strašnicemi. „Dnešní akce je unikátní zejména ve svém rozsahu,” řekl novinářům generální ředitel TSK Jan Sinčák.

Uvidíme, jak most stárne. Ludvík Hegrlík, statik

Měření se týkají zejména 52 lan, která nesou tři střední zavěšená pole mostu. Jejich celková délka je 3000 metrů, nejkratší lano měří 30 a nejdelší 90 metrů. Lana snímají měřidla, která se pomalu posouvají po celé jejich délce.

„Dokážeme z magnetizací lana poznat, jaké je v něm napětí, ale i korozní úbytky,” vysvětlil Ludvík Hegrlík, statik firmy Inset, která měření provádí. Právě rez na lanech může stav mostu významně ovlivňovat.

Další víkendová zkouška čeká lanový most za dva týdny.

FOTO: Roman Vondrouš, ČTK

Podle dokumentu zveřejněného ve věstníku veřejných zakázek práce vyjdou na 25,6 milionu korun.

Pět set tun na mostě



Kromě měření lan čekají most také zatěžovací zkoušky. Po setmění na most najedou plně naložená nákladní auta, celkem budou vážit zhruba 500 tun. Zkoumá se také frekvence kmitání mostu, kterou mohou odborníci porovnat se stejnými zkouškami před jeho otevřením. „Uvidíme, jak most stárne,” dodal Hegrlík.

Na snímku z dopoledne 20. července situace na objízdné trase v ulici Švehlova.

FOTO: Roman Vondrouš, ČTK

Diagnostika má za úkol odhalit slabá místa stavby, vliv počasí na chování konstrukce a také vytvořit model nosnosti.

Podle Sinčáka, který je v čele TSK od dubna, výsledky pomohou stanovit další postup ohledně údržby a rekonstrukce mostu. Závěrečnou zprávu bude mít TSK v únoru 2020. Přípravy trvaly několik měsíců, podílely se na nich stovky lidí.

Dopravní omezení v levých pruzích v obou směrech je na mostě už od začátku července. Toto omezení potrvá do 16. srpna.

FOTO: Roman Vondrouš, ČTK

Kompletní uzavírka mostu ovlivní dopravu na části Jižní spojky, po které denně projede téměř 100 000 vozidel, z toho přes 15 000 kamionů. Na situaci proto dohlížejí policisté.

Po 11 letech provozu se našlo vážné poškození



Lanový most je jedním z mladších pražských mostů,uveden do provozu byl v roce 1997. V roce 2008 pracovníci TSK odhalili závažné poškození, kvůli kterému nejprve na most nesměly nákladní vozy nad šest tun, poté byl po několik dní uzavřen pro veškerou dopravu.

Tehdy se tvořily dlouhé kolony, komplikace způsobovala zejména nákladní doprava, která využívá Jižní spojku místo nedokončené části Pražského okruhu.