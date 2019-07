Marie Königová, Právo

Pane premiére, čím chcete přesvědčit prezidenta Miloše Zemana, aby odvolal ministra kultury Antonína Staňka a jmenoval Michala Šmardu? V čem spočívá ten kompromis, kterého chcete dosáhnout?

Chci ho přesvědčit, že i když má na věc jiný názor, na což má právo, tak aby souhlasil s výměnou. On pozitivně mluví o obou. I když o panu Šmardovi mluví jako o dobrém kandidátovi, ale ne na ministra kultury.

Chci mu vysvětlit, že máme koaliční smlouvu a já se chovám podle ní, a že jsem nominací pana Šmardy vyhověl panu Hamáčkovi. Chci mu vysvětlit, že když si ho soc. dem. přeje, tak jeho nejmenování ohrožuje stabilitu vlády. Požádám ho, aby mně i předsedovi ČSSD vyhověl.

Předseda Hamáček udělal čáru za špatnými vztahy mezi prezidentem Zemanem a sociální demokracií a pozval prezidenta na sjezd, který tam dokonce řekl, že je bude volit, což se mi nelíbilo, protože oni ho nepodpořili, zatímco já ano.

Teď řeším názorový spor mezi soc. dem. a prezidentem já. ČSSD navrhuje, abych podával kompetenční žalobu. Tím by se nic nevyřešilo. Já to zkrátka nechci a nebudu řešit nějakým střetem.

Věříte, že prezidenta nakonec přesvědčíte?

Budu se snažit.

V pondělí jste letěl z Bruselu, abyste ještě se Staňkem mluvil.

Nebylo to jen kvůli němu. Pozval jsem ho, chtěl jsem znát celý jeho příběh a jak se k situaci staví.

Zleva Michal Šmarda a ministr kultury Antonín Staněk (oba ČSSD).

FOTO: koláž Novinky.cz s Právo

On už ale demisi podal a v úterý potvrdil, že ji myslel vážně a je připraven odejít.

Kdyby ale to tak řekl prezidentovi, tak už se to vyřešilo. Logicky to říci nechce, protože se ho prezident zastal. I v tom, že na základě auditu odvolal pana Fajta z čela Národní galerie a podal trestní oznámení. Takže nyní je to na přesvědčení pana prezidenta, aby vnímal, že z toho může být vládní krize. To bych samozřejmě nechtěl.

Připomenete mu výroky z doby, kdy byl premiérem a vadilo mu, když mu prezident Havel kádroval jeho kandidáty na ministry? Nebo ho raději nebudete chtít rozčilit?

Nebudu ho chtít rozčilit, mám s ním velice dobrý vztah, ale to neznamená, že nemáme na některé věci jiné názory. Mnoho lidí by rádo vidělo nějaký konflikt. Ale já do konfliktu s ním nepůjdu. Je to složité vyjednávání. Má své názory a těžko je mění, ale budu na něj apelovat, aby vnímal můj zájem o stabilní vládu a o zažehnání krize.

Vadí vám, že vám tím prezident dává najevo, kdo je tu pánem? On přece se nešprajcl jen soc. dem., ale i vám jako premiérovi.

Nevidím to tak, zatím jsem s ním o tom nemluvil. Věděl jsem, že přijme pana Šmardu, ale neřekl mi, jak se zachová. Poprvé jsem se o jeho výhradách dozvěděl až od pana Hamáčka v pátek před týdnem. A dohodla se schůzka na 12. července, kde se měli všichni sejít.

Jenomže pak asi vznikl v soc. dem. tlak na pana Hamáčka a tím i na mě, abychom to řešili rychle. Proto se scházíme už teď.

Je podle vás problém s odvoláním Staňka nebo se jmenováním Šmardy?

Pan prezident říká, že Staněk oprávněně odvolal pana Fajta kvůli nedostatkům v hospodaření NG. A zároveň říká, že pan Šmarda by vzhledem k problémům v soc. dem. byl lepší jako manažer do krajských voleb. A i když ho jinak chválí, tak říká, že se na resort kultury nehodí.

Takže by to vyřešilo, kdyby Hamáček přišel s jiným jménem?

Nevím. Soc. dem kategoricky trvá na panu Šmardovi. Jestli si myslí, že to je nejlepší kandidát, tak to podle koaliční smlouvy respektuji. Ale dávat kvůli tomu nějaká ultimáta a hrotit kvůli tomu situaci podle mě není na místě. Měli bychom se snažit řešit konflikty konsensem.

Někdo říká, že jsem slabý premiér. To je nesmysl, jen nepotřebuji další konflikt.

Prý vás prezident postavil do pozice provozního náměstka ve firmě, ve které je ředitelem on. Jak se vám to líbí?

To je zábavné. Někdo říká, že jsem slabý premiér. To je nesmysl, jen nepotřebuji další konflikt. A je plno věcí, ve kterých měl prezident jiný názor než já a někdy jsem mu nevyhověl. Takže to není tak, že něco řekne a já podle toho skáču. Máme prostě korektní vztah a je důležité, aby prezident a premiér spolupracovali.

Podle ČSSD jsme na hraně ústavní krize. Vy mluvíte o minikonfliktu. Myslíte si to pořád, když vidíte ten vývoj?

Ústavní krize to určitě není, je to názorový konflikt. Přestáli jsme hlasování o nedůvěře, soc. dem. zbytečně dramatizovala situaci s panem Semínem. Ani Semín, ani tento spor přece nemůže být důvodem, aby ČSSD odešla z vlády. To by bylo vážně absurdní. Máme mnohem větší spory ve vládě.

Tvrdíme, že by ČSSD měla šetřit, že by měla vnímat, že ekonomika ochlazuje, že příjmy už nejsou takové, jako byly, že jsme dali velké peníze důchodcům, zvyšujeme rodičovský příspěvek, navyšujeme platy. A že není možné se chovat podle Špidlova „zdroje jsou“. Takže problém máme kolem rozpočtu, ale odcházet z vlády kvůli nominaci na resort kultury?

Napadlo vás někdy, že budete bojovat o zachování koaliční vlády kvůli tomuto resortu?

To není boj, počkejme na schůzku s prezidentem. Boj probíhá v soc. dem. mezi lidmi, kteří nechtěli, aby ČSSD šla do vlády a těmi, kdo to chtěli. Jsem přesvědčen, že pan Hamáček vstupem do vlády soc. dem. zachránil.

Museli jsme dělat kompromisy kvůli programu, které, kdybychom byli s někým jiným, tak bychom je nedělali. Pokud někdo argumentuje neúspěchem ČSSD v evropských volbách, tak to nemá s účastí ve vládě nic společného. Podle mě lidi spíše vnímají boje skupin v soc. dem.

Věříte tedy, že schůzka 12. července u prezidenta už bude zbytečná?

To doufám.

Soc. dem má pořád pocit, že se musí vymezovat proti koaličnímu partnerovi, místo toho, abychom postupovali jednotně.

Jaký je ČSSD koaliční partner?

Soc. dem má pořád pocit, že se musí vymezovat proti koaličnímu partnerovi, místo toho, abychom postupovali jednotně. Snažím se být premiérem celé vlády. Nejvíc dusím vlastní ministry. Vůči ministrům soc. dem si to tolik nedovolím. A komunikace některých z nich je opravdu na hranici slušnosti a dělá to špatnou krev ve vládě. Největší konflikty jsou mezi ministryní práce a sociálních věcí Maláčovou a ministryní financí Schillerovou. Paní Maláčová mluví hlavně o výdajích, o příjmech již ne, a šetření je pro ni neznámý pojem. Vytváří ve vládě napětí a pro některé kolegy je to problém.

Pokud Zeman bude trvat na svém a soc. dem. z vlády odejdou…

Myslím, že neodejdou. Všichni ne.

Třeba že Staněk a ministr zemědělství Miroslav Toman neodejdou a zůstanou? Mluvil jste s nimi?

Nemluvil a pan Staněk již demisi podal. Opakuji, není k odchodu soc. dem. důvod. Jestli nějaký nastane, pak to může být rozpočet. Přece se nerozpadne vláda kvůli ministrovi kultury... To si nedovedu představit.

Pokud ale přece jen tato situace nastane, položil byste podle koaliční dohody vládu svou demisí?

Šel bych do parlamentu za všemi stranami a ptal bych se, jestli je vůle k předčasným volbám. Jestli se tedy najde 120 hlasů na rozpuštění Sněmovny. Opakuji, že jestli ČSSD odejde, tak vyvolá předčasné volby. Nechceme je, není k nim důvod. ČR zažívá nejlepší ekonomickou a bezpečnostní situaci za sto let. Jsme i významným hráčem v Evropě.

Prezident ale mluví o rekonstrukci vlády. Takže s pádem nepočítá?

Ale i při rekonstrukci bychom museli zjistit, jaká je situace ve Sněmovně. Troufám si říci, a udělám pro to všechno, abychom ten spor vyřešili a na žádnou rekonstrukci nedošlo. Potřebujeme už klid. Máme mraky úkolů, musíme pracovat a nezdržovat se politikařením.

Pro ANO by byla rekonstrukce ale výhodnější než předčasné volby.

To ano. Rozhodující bude pro mě názor ostatních parlamentních stran. Nechci se dostat do pozice, že bude rekonstrukce vlády a někdo bude říkat, že nás podporují jen komunisté a SPD. To nechci. Takže když nás ostatní strany nepodpoří, měly by posbírat těch 120 hlasů na rozpuštění Sněmovny. To ale nechceme.

Jste připraven na to, že měsíc co měsíc budete čelit hlasování o nedůvěře? Pravicová opozice se na to třese...

Jsem připravený na všechno. V krizích jsem vytrénovaný. Teď jsem měl kondiční trénink v Bruselu.

Opozice začíná zbrojit, že by se dala dohromady, aby společně porazili Babiše.

To je pořád stejné. Tradiční strany dělají vše pro to, aby Babiše zlikvidovaly. To byl i lex Babiš. Jsem rád, že mě teď pochválili za výsledek summitu v Bruselu. I když dost neochotně.

Co jste myslel tím, že jste obchodník?

To jsem řekl? Opravuji. Jsem vyjednavač. Nekšeftuji, ale vyjednávám. A tak budu teď vyjednávat s panem prezidentem, aby vyhověl soc. dem. Jsem asi z jiné planety, nepatřím sem, vždycky něco řeknu.

Třeba to moje NIKDY. Tak teď koriguji: Když jsem řekl, že nikdy neodejdu, tak to znamená, že v rámci tohoto volebního období neodejdu. A když si pak lidé zvolí někoho jiného, tak samozřejmě půjdu. Vím, co to je demokracie. Nikdo mi to nemusí vysvětlovat a vždy ji budu respektovat.

Jestli teď tedy prezident vyhoví, jak dlouho si myslíte, že vám vydrží klid na práci? Do rozpočtu? ČSSD ho ve vládě nepodpořila...

To byl předběžný rozpočet. Bohužel v ČSSD nevidím vůli snižovat provozní náklady. Na IT, na provoz, na počet lidí.

Rozpočet se ale nelíbí ani opozici, ani komunistům. Kde pro něj chcete získat hlasy?

To jako že nechtějí přidat důchodcům, na sociální služby, nechtějí zvýšit rodičovský příspěvek, nechtějí podporovat vědu a výzkum?

Teď se hrdlíte, stejně jako ČSSD, výdaji. Kde na ně chcete vzít? Co třeba sektorová daň?

Tu jsme neměli v programovém prohlášení. Ale jednáme s bankami o investičním fondu. Je to na dobré cestě. Tady je možné získat prostředky na investice.

Jako ministr financí jste plánoval, že v roce 2017 bude vyrovnaný rozpočet. Kde je? Již druhým rokem plánujete stejný schodek, za což vás kritizují.

Řekl jsem, že budeme snižovat zadlužení vůči HDP, a to se děje. Musíme investovat. Když chci investovat, tak nebudu snižovat schodek. V budoucnu se budou investice vracet.

S jakými pocity sledujete demonstrace na náměstích proti vám a ministryni Benešové?

Snažili jsme se vyjít vstříc kritikům a jednali jsme i s Rekonstrukcí státu. Paní Benešová jim vyhověla a dala ještě před velkou demonstrací návrh zákona o státním zastupitelství, o kterém se tu deset let jen mluvilo. O tom, jak bude vypadat, rozhodne Sněmovna, ne ona.

Video

Červnová demonstrace na Letné (Zdroj: Novinky)

Ty ataky na ní byly nespravedlivé. Začaly nepravdou, kterou se dalo její jmenování do souvislosti s Čapím hnízdem. Do toho vstupovat vůbec nemůže, nemá na to vliv.

Pak se to otočilo hlavně proti mně. Žádají moji rezignaci, protože mají pocit, že jsem neudělal to, co jsem udělat měl. To je nesmysl. Ale mají na protesty právo, respektuji to. Je to pro mě nepříjemné, byl bych je rád přesvědčil o opaku, ale je otázka, zda vůbec chtějí naslouchat mým argumentům.

Když mluvíte o Čapím hnízdě. Čeká se na rozhodnutí žalobce Josefa Šarocha, zda dá kauzu k soudu. Pokud vaše stíhání zastaví, jak budete lidi přesvědčovat, že to nebylo na nátlak váš nebo paní Benešové?

O Čapím hnízdě nechci vůbec mluvit. To je starý příběh, kde firma měla na peníze nárok, pod veřejným tlakem se dotace vrátila a Čapí hnízdo slouží lidem.

Farma Čapí hnízdo na Benešovsku

FOTO: Milan Malíček, Právo

Na to se neptám.

Ale já o tom nechci spekulovat. Paní Benešová to nemůže ovlivnit. A já se se státními zástupci nestýkám, ani se soudci. Považuji za absurdní, aby lidé na náměstích provolávali, že Babiš patří do vězení. Nic jsem neudělal, podvod to nebyl.

K tomu teď ještě přibyly evropské audity, které tvrdí, že jste ve střetu zájmů. Senát dokonce k nim ustanovil komisi. Pokud vás pozvou na jejich jednání, půjdete tam?

Nezpochybňuji vůbec právo senátorů udělat komisi. Budu-li pozván, půjdu. Byl jsem informován, že senátorům nemohou být předběžné audity poskytnuty z důvodu jejich důvěrnosti. Česká ministerstva se dotázala přímo Evropské komise a ta s jejich poskytnutím nesouhlasila.

Dotace jsou záležitostí jednotlivých úředníků. V případě mého střetu zájmů jde o údajný rozpor s českým zákonem. Splnil jsem vše, co po mně lex Babiš požadoval. Svou bývalou firmu nevlastním ani ji neřídím.

Měly by se audity zveřejnit?

Komise si to nepřeje. Nejsem ten, kdo o tom rozhoduje. A navíc již stejně zveřejněny byly.

Co by se muselo ještě stát, abyste řekl: Končím, odcházím?

To by někteří lidé slavili... Nedělám nic špatného. Chyb dělám hodně, některá vyjádření třeba nedomýšlím. Jsem introvert, který vlastní hloupostí šel do politiky.

Myslel jsem si, že když jsem v naší zemi úspěšný a mám tady plno přátel, tak pro naši zemi něco udělám. V tomto směru jsem byl asi naivní. Netušil jsem, co všechno se v politice může odehrát.

Skončený summit, kde se dohadovalo rozdělení funkcí v EU, považujete za úspěšný, protože jste zabránili tomu, aby šéfem Evropské komise byl její dosavadní místopředseda Nizozemec Frans Timmermans. Není to trochu málo?

Jako V4 jsme se spojili s Itálií a odmítli jsme dohodu velkých států z Ósaky o spitzenkandidátovi, konkrétně o Timmermansovi. Je důležité, že jsme postupovali jednotně. To, že by se měla respektovat rozhodnutí velkých států, je už minulostí.

Jeho volba by pro nás byla katastrofální. Je to člověk, který je dlouhodobým zastáncem kvót, promigrační politiky EU a opakovaně se vymezoval proti státům střední a východní Evropy. Obviňoval nás z toho, že jsme nesolidární a kvůli tomu se může rozpadnout Schengen. Komise nás za to žalovala.

My jsme solidární, posíláme do zemí, odkud migrace proudí, peníze, máme policisty v Severní Makedonii. Tím bojujeme proti ilegální migraci. Komise musí být apolitická a musí hledat kompromisy mezi zájmy všech členských států. On podle nás symbolizuje politizaci Komise.

Kdo přišel se jménem německé ministryně obrany Ursuly von der Leyenové?

Angela Merkelová. Pak se při hlasování o ní zdržela, protože jí to může způsobit problémy doma v koalici. Socialisté těžce nesou, že neprošel Timmermans.

Ursula von der Leyenová

FOTO: Ints Kalnins, Reuters

Proč rezignovaly státy střední a východní Evropy na to, aby daly svého kandidáta do některé z funkcí?

Protože to nebereme podle politických frakcí, ale podle zájmu našich občanů a států.

Proti navrženým lidem do orgánů EU se hned ozvali jak někteří čeští politici, tak třeba i bývalý státní tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza. Podpoří všichni čeští europoslanci von der Leyenovou při hlasování v europarlamentu?

Doufám, že ano. Je to v zájmu našich občanů.

Kdo bude českým komisařem. Bude to dál Věra Jourová?

Předpokládám, že ano. O tom se v rámci našeho hnutí vedou debaty.

Budete pro ni chtít jiné portfolio? Jaké?

Jsou tam portfolia, která nás zajímají. Například digitální trh, věda a výzkum.

Je Jourová dobrým kandidátem, když je zaměřením právnička?

O tom právě povedeme diskusi. Samozřejmě že nejprve se bude mluvit o portfoliu a pak teprve přijde řeč na kandidáta na komisaře. Nikoli naopak. Ale samozřejmě že velkou roli při tom bude hrát zkušenost případného kandidáta z Evropy.

Bude důležitější zkušenost, nebo odbornost?

Spíše půjde o zkušenost. Na odbornost si najme odborníky.