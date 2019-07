Babiš se Transparency International neomluvil, ta chystá žalobu

Premiér Andrej Babiš (ANO) nevyhověl předžalobní výzvě organizace Transparency International (TI), která žádala 17. června do týdne omluvu za to, že o organizaci opakovaně mluvil jako o zkorumpované. TI tak připravuje žalobu, kterou pravděpodobně podá příští týden. Ve středu to řekl manažer fundraisingu a komunikace TI David Kotora.