Jiří Mach, Právo

Chystáte další protesty. Babiš ale odstoupit nechce. Jak na to budete reagovat?

On to deklaroval a nečekám, že na tom něco rychle změní. Podle mě to namístě je a budeme protestovat, dokud bude premiérem. Ty problémy se jen prohlubují, a pokud nerezignuje, tak se na tom asi nic nezmění.

Co by vám stačilo pro ukončení protestů?

Výměna premiéra za někoho z hnutí ANO, kdo by neměl takový problém.

Mikuláš Minář

Ale to by taky mohl stát Andrej Babiš v pozadí a pořád vše řídit, jako je tomu třeba v Polsku.

To se může stát, ale pro nás je nepřijatelné, aby v demokratické zemi člověk s takovým střetem zájmů, trestně stíhaný, přímo všechno kontroloval a řídil. Pokud bude tato podmínka splněna, tak budeme nadále monitorovat, co dělá hnutí ANO i Andrej Babiš, ale nebude tak velké naštvání lidí a minimálně formálně bude vše v pořádku.

Řekl jste, že nechcete do politiky. Proč se nepoměřit s Andrejem Babišem ve volbách?

Je to úplně jednoduché. Chceme zůstat nadstranickou občanskou iniciativou. Myslíme si, že politické strany jsou důležité, a nakonec to řešení problému musí být i ve volbách. Ale jsou tady dvě strany jedné mince: politické strany a občanská společnost.

A naše síla spočívá v tom, že dokážeme spojovat různé lidi s různými názory. Tyto lidi spojuje obrana kvalitní a zdravé demokracie. Kdybychom se stali politickou stranou, začali se vymezovat na pravolevé ose, začali bychom mít konkrétní názory, tak dvě třetiny lidí by nám řekly „nezlobte se, už za nás nemůžete mluvit“.

Ptali jsme se i našich signatářů a ukázalo se, že to vidí jako my. Jen sedm procent si myslí, že bychom se měli stát politickou stranou.

A co vy sám za sebe? Vyzýváte lidi, aby si vyhlédli nejbližší subjekt a za něj se angažovali…

Ano, lidi motivujeme, aby se politicky zapojovali, kandidovali. Nicméně má role je teď zůstat lídrem občanského nadstranického hnutí. To je má odpovědnost, to je můj díl práce. A fandím všem, kdo do té politiky jdou. Ať jich tam chodí co nejvíc. Ale pro mě osobně to teď není na stole.