Kristýna Léblová, luh, Novinky, ČTK

Nový kotel by měl snížit emise oxidů uhlíku a dusíku o 40 až 50 procent.

„Kotle mají daleko vyšší kapacitu, ale zároveň podstatně nižší emise. Je to dáno vývojem technologií, která za posledních třicet let udělala obrovský skok,” řekl k modernizaci zařízení z 90. let Aleš Bláha, ředitel spalovny a člen představenstva Pražských služeb, které ji spravují.

Akce proběhla letos za plného provozu, ostatní linky během těchto prací fungovaly dál.

„Rekonstrukce proběhla bez komplikací, a dokonce o něco dříve, než bylo plánováno. Jde o poměrně složitý proces a koordinačně náročnou práci. Jde ale o klíčové zařízení pro Prahu a její odpadové hospodářství, takže vysoké nároky na rychlost a kvalitu provedení rekonstrukce jsou zcela na místě,“ uvedl náměstek primátora pro životní prostřední Petr Hlubuček.

Rekonstrukce je součástí projektu s názvem GOLEM, který má za cíl během čtyř let renovovat všechny místní linky. „Rekonstrukce jako taková bude stát 2,8 miliardy. Linka co linka stojí 700 milionů, linky jsou identické,” poznamenal Bláha.

Společnost Pražské služby provozuje na území Prahy svá recyklační zařízení a takzvanou termickou koncovku v Malešicích. Spalovna má nyní kapacitu asi 330 tisíc tun odpadu ročně. Odpad se spaluje na čtyřech linkách, pára, která při tom vzniká, pohání turbogenerátor na výrobu elektřiny a tepla.

Produktem spalování je škvára, kterou by spalovna ráda využívala pro stavební práce. To ale naráží na evropskou regulaci, protože materiál může obsahovat těžké kovy. „Byli bychom velmi rádi, kdyby došlo ke změně legislativy tak, aby bylo možné škváru používat jako stavební materiál,” řekl Hlubuček.

Hlavním problémem provozu je biologický materiál ve směsném odpadu, který se nedá vytřídit a komplikuje spalování. Lidé by tak podle Bláhy měli třídit i odpad typu slupek od ovoce a zeleniny.