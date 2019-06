ČTK

„Probrali jsme aktuální otázky našich vztahů, taky dopis, který jsem mu posílal. První dámu (Melanii) jsem pozdravoval od Moniky a bavili jsme se i o programu prezidentského páru v Evropě,” napsal Babiš.

Předseda vlády ve svém příspěvku nespecifikoval, o jakém dopise hovoří. V neděli nicméně na svém facebookovém profilu uvedl, že šéfovi Bílého domu psal o tom, „jak se vyvíjí jednání o nákupu helikoptér a jak bude naše Česká zbrojovka investovat v USA”. V dopise také pozval Trumpovu starší dceru Ivanku na „byznys fórum”.

S @realDonaldTrump. Probrali jsme aktuální otázky našich vztahů, taky dopis, který jsem mu posílal. První dámu jsem pozdravoval od Moniky a bavili jsme se i o programu prezidentského páru v Evropě 👍 pic.twitter.com/wTneA7IJXk — Andrej Babiš (@AndrejBabis) 5. června 2019

Česká armáda v současné době plánuje nákup 12 vrtulníků americké výroby, což Babiš s Trumpem probíral při své březnové návštěvě USA.

„Bylo báječné mít Vás jako hosta v Bílém domě. Doufám, že jste si čas strávený ve Washingtonu užil,” vzkázal Trump na konto nedávného setkání v dopise, který český premiér minulý týden zveřejnil na Twitteru.

Do Portsmouthu na jižním pobřeží Anglie ve středu Babiš na oslavy Dne D zavítal stejně jako německá kancléřka Angela Merkelová, francouzský prezident Emmanuel Macron nebo kanadský premiér Justin Trudeau. Pro Trumpa pak připomínkou událostí června 1944 končí třídenní státní návštěva Británie, odkud zamíří do Irska a následně do Francie.