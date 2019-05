Kristýna Léblová, kk, Novinky, ČTK

O spuštění provozu oddělení, které bude nově určeno zejména k rehabilitaci pacientů místní ortopedie, nemocnice jedná s pojišťovnami. S největší pravděpodobností bude pacientům k dispozici už na konci září, nejpozději do konce roku.

Rekonstrukce, která vyšla na 14 milionů korun, trvala rok a půl. Důvodem byla snaha zlepšit stav nemocnice a fakt, že lůžka pro akutní péči ve zdravotnictví chybí. V rámci rekonstrukce se udělaly bezbariérové přístupy a také se opravily historické schody. Ty vyšly na 6 milionů korun.

„Máme tady takovou raritu v naší nemocnici, a to jsou zašupovací dveře, které jsou velmi ideální právě pro menší prostory, které nemocnice historicky má. Abychom lépe manipulovali s postelemi, s pacienty. Proto už v minulosti architekti vymysleli při rekonstrukci v roce 2005 po velké povodni, že dveře udělají zašupovací,“ uvedl ředitel nemocnice David Erhart. Vše splňuje požadované normy.

Oddělení má 13 lůžek a ambulanci. Lůžková rehabilitace bude sloužit převážně pro potřeby místní ortopedie, ale počítá se i s pacienty z vnějšku. To by mohlo nemocnici, která se zrovna potýká se složitou ekonomickou situací, pomoci. Nemocnice nemůže platit lékaře jako jiné větší nemocnice, ale místní lékaři jsou jí stále věrní a neodcházejí. Pomoct by v tomto ohledu mohl plán magistrátu nemocnici převzít a udělat z ní hlavní pilíř městského zdravotnického systému.

„Nemocnice Na Františku, jak veřejnost ví, v posledních letech trošinku skomírala, to povědomí o ní nebylo úplně kladné, i když si myslím, že to neodpovídá realitě poskytované péče u nás v nemocnici, která je velmi kvalitní. Uvažovali jsme, jakým směrem jít, udělat koncepci nemocnice, a jedno z těch hledisek bylo domluvit se s pojišťovnou, co v tom portfoliu, které nabízí na území hlavního města Prahy, chybí. A to byla právě akutní lůžka rehabilitačního centra,“ popsal rozhodnutí o rekonstrukci Erhart.

Nemocnice Na Františku byla na konci 18. století největším zdravotnickým zařízením v Praze. Patří mezi přední pracoviště na léčbu rakoviny prsu nebo ortopedie. Disponuje 139 lůžky. V minulém volebním období chtělo bývalé vedení radnice Prahy 1 přenechat provoz zařízení soukromníkovi, z plánu však po kritice sešlo a městská část podepsala s magistrátem memorandum o spolupráci při rozhodování o dalším osudu zařízení.