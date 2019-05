Karolina Brodníčková, Právo

Ten druhý záměr oznámil předseda ČSSD Jan Hamáček hned po zveřejnění výsledků eurovoleb. „Budeme hrát roli levicového rebela,“ prohlásil.

Odradit soc. dem. prý nesmí ani pohrůžky premiéra Andreje Babiše (ANO), že když mu neprojde Sněmovnou rozpočet ve znění, které navrhne, tak budou předčasné volby.

„Musíme dát najevo, že se voleb nebojíme, že jsme ochotni to riziko podstoupit. A že trváme na programových prioritách, které jsou v sociální oblasti, a těmi podmiňovat svou účast ve vládě. ČSSD si nenechá vyhrožovat volbami. Na druhou stranu nevěřím, že výhrůžky myslí pan premiér vážně,“ řekl Právu místopředseda soc. dem. Michal Šmarda.

Podobně burcuje i první místopředseda Roman Onderka. „Soc. dem. nesmí být vnímaná jako doplňující partaj pro to, aby hnutí ANO prohlasovalo své záležitosti. Musíme být tvrdší a srozumitelnější, volby ukazují, že je to jediné měřítko úspěšnosti politika. Naše prosazování se ve vládě musí být razantnější,“ podotkl.

Výsledky ČSSD ve sněmovních volbách a volbách do EP

Odchod z vlády ale podle Onderky není na pořadu dne. „Nebyl jsem příznivcem vstupu do vlády, ale odcházet z vlády kvůli tomu, že soc. dem. dopadla špatně v eurovolbách, mi nedává logiku a myslím, že by to náš volič nepochopil,“ dodal.

Podle šéfa ústecké ČSSD Miroslava Andrta by rozbuškou v koalici mohlo být financování sociálních služeb. „Jestli tohle není priorita vlády, tak tam nemáme co dělat,“ uvedl.

Netolický už hledá partnery

Pardubický hejtman Martin Netolický (ČSSD) už začal shánět partnery pro krajské volby. „Začal jsem na tom pracovat už před několika měsíci,“ řekl Právu. Dodal, že mu k tomu daly mandát krajský výkonný výbor i konference strany.

„My v Pardubickém kraji jsme nečekali na výsledky evropských voleb, protože se ten výsledek dal do jisté míry očekávat. Kontaktoval jsem už řadu lidí, významných starostů a komunálních politiků v kraji, a byl jsem až překvapen, s jak pozitivní reakcí jsem se setkal. De facto až na jeden případ jsem byl pokaždé úspěšný,“ dodal Netolický.

S těmito politiky se prý dohodl, že vytvoří regionální hnutí, s nímž bude ČSSD na podzim 2020 kandidovat v koalici. „Je potřeba vytáhnout do hry co nejvíc různých nezávislých osobností klidně i v koalici s jinými uskupeními,“ souhlasí s Netolickým šéf klubu poslanců a předseda pardubické ČSSD Jan Chvojka.

Plán se líbí i Šmardovi, který je starostou Nového Města na Moravě za uskupení Lepší Nové Město. „Ale nemám rád, když se tomu říká upozaďování značky. Primárně jde o to, aby se ke konkrétnímu účelu spojili lidi, kteří spolu mají něco společného, a pokusili se volby zvládnout lépe. ČSSD by mohla najít společnou řeč s občanskými iniciativami,“ řekl.

Poznamenal, že podobné integrace sil byla schopná i pravice a ČSSD by se u ní mohla inspirovat. „Je to cesta, kterou bych šel. Otvírat se veřejnosti a nechovat se jako sekta, která se s nikým nebaví,“ dodal Šmarda s tím, že takový plán může narazit na ambice některých straníků, kteří by přišli o přední místa na kandidátkách. „Tahle rána mezi oči by mohla pomoci, aby se soc. dem. rozsvítilo,“ dodal.

Foldyna: Lidi nás už nenávidí



Do vlastní strany se pustil poslanec Jaroslav Foldyna. „ČSSD se z fáze, kdy lidi nezajímá, dostala do fáze, kdy ji lidi nenávidí,“ prohlásil.

„Nadáváním a vyhrožováním ještě nikdy nikdo volby nevyhrál a ČSSD svým bývalým voličům prakticky nic jiného než nadávky a výhrůžky trestním stíháním nenabízela. Jakýsi boj za lepší čokoládu něco takového nemohl vyvážit. V této souvislosti je volební výsledek ČSSD ještě velmi dobrý. Bude hůř, ČSSD bohužel míří po 150 letech k zániku,“ dodal.

Podle šéfa pražské soc. dem. Petra Pavlíka se musí ČSSD změnit od základu. „Škodí nám nedostatek odhodlání k radikální politické akci, nečitelná a špatně prezentovaná politika, nedostatečná práce s členskou základnou, absence touhy vítězit i zcela zbytečné trafiky pro vysloužilé politiky,“ prohlásil.