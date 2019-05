Sněmovní volby by s náskokem vyhrálo ANO, druzí Piráti

Sněmovní volby by vyhrálo se skoro 30 procenty hnutí ANO. Vyplývá to z dubnového průzkumu společnosti Kantar pro Českou televizi. O téměř polovinu méně by získali druzí Piráti. Do Sněmovny by se dostalo osm stran.