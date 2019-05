Radek Plavecký, Právo

Prodej zámku ocenil starosta obce. „Je dobře, že se konečně začne něco kolem zámku dělat a snad se zkultivuje,“ řekl Právu starosta Martin Hakauf. Nyní bude na vlastníkovi, jak se zámkem a dalšími prostory naloží. Obec má své představy, které může ovlivnit jen prostřednictvím územního plánu.

„Park je nezastavitelné území. Velká část po výzkumném ústavu je určena pro služby, průmyslovou výrobu nebo sklady. Ideální by bylo, kdyby byl park přístupný veřejnosti jako zeleň a zbývající část po výzkumném ústavu využitá například pro rodinné domy. To by pro nás bylo přijatelnější než sklady a výroba,“ dodal starosta Hakauf.

V dražbě byl kromě zámku i areál Výzkumného ústavu kovů

FOTO: www.drazby.eupj.cz

Zámek byl vydražen za 38,7 milionu korun, dražba začínala na 30 milionech. V přihazování se střídali dva zájemci. O koho šlo, zatím není známé. Dražba, jejíž průběh musí ještě potvrdit exekutoři, byla anonymní.

Historie dolního zámku v Panenských Břežanech začíná podle informací obce kolem r. 1840, nedlouho potom, co se majitelem zdejšího panství stal Matyáš Friedrich von Riese-Stallburg. Stavba se protahovala a majitele finančně vyčerpala.

Proto celý komplex převzala v roce 1901 Hospodářská a úvěrová banka, která areál rozprodávala ve prospěch věřitelů. Zámek koupil Ferdinand Bloch-Bauer, který po rozpadu první republiky odešel do emigrace. V roce 1939 se v zámku usadil říšský protektor Konstantin von Neurath a po něm Reinhard Heydrich s rodinou.

Po válce byl zámek zestátněn a upraven, sídlil v něm Výzkumný ústav kovů. Areál je veřejnosti nepřístupný.