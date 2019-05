jas, Novinky

Pod pětiprocentní hranicí by skončili lidovci se ziskem 4,9 procenta hlasů. TOP 09 by získala 3,7 a hnutí STAN 3,3 procenta hlasů. Jednoprocentní podporu by měli shodně Svobodní a Zelení.

Při hypotetickém přepočtu na mandáty by ANO obsadilo 89 křesel. Občanské demokraty by reprezentovalo 30 poslanců, Piráty 24 a hnutí SPD 21. Ve Sněmovně by zasedalo i 20 komunistických zástupců a 16 poslanců ČSSD.

Voleb by se zúčastnilo 57 procent oprávněných voličů.

Volební model STEM (v procentech) listopad 2018

leden 2019 duben 2019 ANO 1 35,7 31,9 34,0 ODS 12,4 11,0 13,2 Piráti 13,1 15,7 11,1 SPD 6,9 7,7 9,8 KSČM 7,6

8,5

9,5 ČSSD 6,6 8,3 7,8 KDU-ČSL 5,1 6,0 4,9 STAN 4,6 4,0 3,3 TOP 09 4,9 3,6 3,7 zdroj: STEM

Agentura konstatovala stabilizaci elektorátu hnutí ANO. ODS se podle ní podařilo zastavit propad podpory.

„Pirátská strana se v modelu umisťuje na místě třetím, i když ve stranických preferencích je na tom o něco lépe než ODS. To naznačuje, že mnozí příznivci Pirátů vyjadřují straně jen vlažnou podporu, kterou nemusí stvrdit volební účastí,” uvedl STEM. Agentura si povšimla i posílení SPD.

Předpokládaný zisk mandátů v dubnu podle agentury STEM

FOTO: Martin Havelka, Novinky

„Lidovci jsou jen těsně pod pětiprocentním prahem a při statistické chybě plus minus dva procentní body by se v reálné kampani do Sněmovny mohli dostat. V rámci odchylky se pohybují i TOP 09 a STAN,” připomněla agentura.