„Všechny důvody, jimiž ministr kultury odvolání zdůvodnil, považuji za zástupné,” uvedl v reakci na ministrova slova odvolaný ředitel Fajt. Autorská smlouva na více než milion korun, kvůli níž Staněk podal trestní oznámení, je podle Fajta standardním nástrojem. „Odlišuje manažerskou činnost od autorské činnosti,” dodal Fajt.

Smlouva podle něj postihovala mimo jiné projekty připravované NGP k loňským výročím, na něž vláda poskytovala zvláštní dotace. Fajt v některých projektech NGP figuroval jako jejich kurátor.

Právě jedním z důvodů odvolání Fajta má být i jeho odměna ve výši téměř 1,2 milionu korun na základě smlouvy o vytvoření autorského díla, kterou se svým šéfem uzavřela Národní galerie v Praze loni v prosinci. I tuto smlouvu podle ministra prověřuje policie.

Ministr dopoledne odvolání Fajta a Soukupa zdůvodňoval ztrátou důvěry. „V obou případech jsem tak učinil na základě právního rozboru výsledků kontrolní činnosti, která v organizacích proběhla. Po seznámení s výsledky kontrol jsem byl zklamán a nemohl jsem učinit nic jiného,” zdůvodnil ministr Staněk své rozhodnutí.

Pokud jde o kontrolu v NGP, na níž se Staněk odvolával, Fajt potvrdil, že začala v pondělí a pokračuje. Ještě ve čtvrtek ráno podle něj kontroloři, s nimiž mluvil, nevěděli, že Fajt již NGP nevede. Sám odvolaný ředitel se o kroku ministra dozvěděl ráno v 9.00.

Odvolaný ředitel Muzea umění Olomouc Michal Soukup.

FOTO: Luděk Peřina, ČTK

Chyby odmítá i druhý z odvolaných ředitel olomouckého Muzea umění Michal Soukup. Muzeum se podle něj vždy snažilo komunikovat s ministerstvem kultury jako se svým zřizovatelem.

„Ale za ministra Staňka to byla jednostranná komunikace. Ilustruje to i dopis, který jsem poslal na ministerstvo a v němž informuji o jednáních kolem odkupu dalšího pozemku pro stavbu Středoevropského fóra SEFO. Žádnou odpověď jsem oficiálně nedostal, zato pan ministr Staněk celý dopis ohledně chystaného záměru zveřejnil, a to včetně předběžně dohodnuté ceny. Nelze v tuto chvíli predikovat, zda celý záměr zmařil, nebo vyhnal cenu ještě výš,“ konstatoval Soukup.

„Na všechny výtky jsme reagovali, vyargumentovali jsme je, ale ministerstvo je smetlo bez jakéhokoliv zdůvodnění ze stolu. K tomu je nutné zdůraznit, že všechny naše kroky jsme vždy činili se souhlasem ministerstva a s péčí řádného hospodáře,“ uvedl ve svém čtvrtečním prohlášení Soukup.