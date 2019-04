Miloslav Hradil, Právo

„I u nás je matematika tak trochu strašák, zejména pak pro studenty, kteří jsou spíše humanitně zaměření,“ řekl Právu ředitel šumperského gymnázia Milan Maceček.

Podle jeho názoru si zkoušku z matematiky volí dlouhodobě jen necelých čtyřicet procent studentů.

Matematika je o logickém uvažování, a ne o testech. Forma testování je to nejhorší, co může být Vilém Zeiner, ředitel SPŠ

„Nejde jen o strach. Je to i věcí preference, co mají radši, případně co cítí, že v budoucnu více využijí, nebo na co si myslí, že jsou lépe připraveni,“ poznamenal Maceček.

„Chtěl bych studovat na filozofické fakultě. No řekněte, k čemu mi tam matematika bude. Možná že bych maturitu z ní zvládl, ale angličtinu asi využiji v budoucnu více,“ řekl Právu například devatenáctiletý Jan z Olomouce, pro kterého ve středu začal maturitní maraton na jednom z olomouckých gymnázií.

Některé příklady, třeba slovní úlohy, jsou téměř na úrovni žáků 9. třídy ZŠ ředitel gymnázia Milan Maceček

Na Střední průmyslové škole stavební v Lipníku nad Bečvou na Přerovsku si letos matematiku jako maturitní předmět zvolila třetina maturantů. „Je to pořád stejné,“ okomentoval to ředitel školy Vilém Zeiner.

Strašákem je matematika i přesto, že maturita z ní zas až tolik znalostí nevyžaduje. „Některé příklady, třeba slovní úlohy, jsou téměř na úrovni žáků 9. třídy základní školy,“ připouští Maceček.

Někteří studenti však podle něj pro matematiku prostě nemají vlohy. „Pro ně je těžká i základní úroveň. I když jim dáte příklad pětkrát, pošesté udělají nějakou chybu,“ podotkl ředitel šumperského gymnázia.

Přestože je sám matematik, nemyslí si, že zavedení povinné maturity z matematiky by bylo rozumné. „Je otázka, zda by to nebylo limitující pro děti šikovné na jazyky. Nebo jejich zájem prostě směřuje jiným směrem,“ doplnil Maceček s tím, že na odborných školách by to mohlo vést k potlačení odbornosti. Zeiner pak upozornil i na další úskalí.

„Učíme studenty zvládat testy z matematiky, ale pak zbývá menší prostor na to, co bychom učit skutečně měli. Matematika je o logickém uvažování, a ne o testech. Forma testování je to nejhorší, co může být,“ uvedl s tím, že také nelze najít v případě matematiky společný jmenovatel pro gymnázia, odborné školy a učiliště s maturitou.

Letos se podle oficiálních údajů k maturitám poprvé chystá 68 115 středoškoláků, tedy asi o 800 více než před rokem. Státní maturita z českého jazyka a literatury je povinná pro všechny z nich.

Při volbě druhého povinného předmětu upřednostní letos zhruba čtyři pětiny maturantů cizí jazyk před matematikou, na níž každoročně ztroskotá nejvíc studentů a jejíž obliba od roku 2012 stále klesá.

Letos si ji zvolilo 21,4 procenta přihlášených, což je o 1,5 procentního bodu méně než před rokem. Maturita z matematiky má být přitom nejpozději od jara 2022 povinná ve všech maturitních oborech s výjimkou zdravotnických, sociálních a uměleckých.

Mezi cizími jazyky dominuje angličtina. Mělo by z ní maturovat více než 50 000 středoškoláků, což je kolem 95 procent těch, kteří si vybrali zkoušku z cizího jazyka. Pro němčinu se rozhodla jen necelá tři procenta, ještě méně dalo přednost ruštině, španělštině nebo francouzštině.