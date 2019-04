Renáta Bohuslavová, Novinky

Už několik dní se ve vedení Prahy dohadujete nad vašimi slovy o tom, že pomocí odběru elektřiny chcete zjišťovat, kolik má Praha prázdných bytů, a následně to řešit například zavedením vyšší daně pro majitele takových bytů. Podle pirátského radního Adama Zábranského jste to nikdy neřekl, tak jak jste vaše slova tedy myslel?

Když se podíváte na vyjádření, která dali do médií zástupci TOP 09 a Prahy sobě (koaliční partneři Pirátů v Praze - pozn. red.), tak uvidíte, že jsou tady dva názorové tábory, které zastupují dvě strany. Jeden názor říká, že prázdné byty podle jejich dojmu problémem nejsou a druhý názorový tábor, který zastupuje Praha sobě, říká, že na základě jejich dojmu prázdné byty problém jsou a nebrání se případně ani tomu zdaňování. A já říkám, že nevím a že nechci řídit město na základě dojmů, ale na základě odborných analýz a reálných dat.

Proč to házíte na vaše koaliční partnery? Vy jste to přeci řekl dávno předtím.

Ale my se o tom bavíme v koalici kontinuálně. To není poprvé, kdy ty názory slyším.

Z čeho vycházíte? I pan radní pro bytovou výstavbu Adam Zábranský říká, že „někteří“ říkají.

Ano, ale někteří říkají. Je to úplně jedno. Ten základní problém je, že je nutné informaci objektivizovat. Celá řada názorů pochází od lidí, kteří v tom systému mají nějaký svůj zájem.

Od lidí, kteří mají svůj zájem... Koho tím myslíte?

To je úplně jedno. Podstatné je, že ty názory tady jsou a je nutné je objektivizovat.

Tak se posuňme k tomu konkrétnímu. Vy chcete jít cestou, kdy budete skrze odběr elektřiny a PRE zjišťovat počet prázdných bytů. To stále platí?

Je vícero možností, jak zjistit prázdné byty. Jedna z nich je, že budeme dělat opravdové Smart city a pracovat s daty. Jedním z takových řešení je například to, že PRE zpracuje anonymizovanou statistiku z dat, která už dávno má.

PRE ale říká, že nemůže poskytnout informace o konkrétních bytech.

Samozřejmě. To je jasné. Proto jsem také nikdy neřekl, že bychom chtěli získat jakákoliv konkrétní data od konkrétních elektroměrů a jakkoliv šmírovat lidi. To je naprostý nesmysl. Právě kvůli tomu je do procesu vzat Institut plánování a rozvoje (IPR), aby byla vytvořena metodika, podle které se určí, jak velké lokality dokážeme zmapovat. Jestli to bude na úrovni městských částí nebo katastru.

Analýza musí být dostatečně podrobná, aby k něčemu byla, a zároveň málo podrobná, aby nedošlo k porušení pravidel GDPR

K čemu vám bude, když třeba zjistíte, že na Praze 8 je moc prázdných bytů?

Doufám, že to bude podrobnější než na úroveň městských částí.

Jak podrobnější?

Nevím. To je odborná otázka, kde čekám, že to navrhne IPR tak, aby to zapadlo do celkových analýz, které oni zpracovávají. Čekám. Až bude připraven materiál a projde radou, tak bude oficiálně zadáno, aby byla v tomto duchu zpracována analýza. Musí to být dostatečně podrobné, aby to k něčemu bylo, a zároveň málo podrobné, aby nedošlo k porušení pravidel GDPR (evropské nařízení o ochraně osobních údajů - pozn. red.) nebo čehokoliv jiného.

Vy sám tedy teď ještě nevíte, k čemu vám ta data budou?

Ale to víme. Zjistíme tím, jestli je to problém nebo ne. A zjistíme, jestli je to problém novostaveb nebo třeba staré zástavby, a pokud zjistíme, že je to problém, tak podle toho se bude odvíjet spektrum možných řešení.

Pojďme k vašemu dalšímu výroku o tom, že poté, až budete mít data, půjdete za ministerstvem financí. Co byste chtěl v této oblasti s ministerstvem financí řešit?

Musím tu hospodařit s péčí řádného hospodáře a město musí například k bytům, které se nově staví, postavit infrastrukturu. A když tam bude poté jezdit MHD, tak to město z větší části dotuje. Takže město tady má nějaké náklady a tento business case (projektový záměr) může fungovat jen tehdy, když v těch bytech žijí lidé, za které město získá peníze pomocí mechanismu rozpočtového určení daní.

V případě, že tu mají být prázdné byty a má to být nějaký způsob zabezpečení lidí na stáří, jak jsem někde slyšel, tak je nutné, aby to stát Praze kompenzoval

Takže se nebavíme o zvýšení daně z nemovitosti pro prázdné byty?

Ne. Zapomeňte na daň z nemovitosti. Máte ve městě registrované lidi a na ty lidi vám stát dává peníze. Když tam ti lidé nežijí, tak by tím město ale brzy zkrachovalo, protože nemá příjmy, ale jen výdaje. V případě, že tu mají být prázdné byty a má to být nějaký způsob zabezpečení lidí na stáří, jak jsem někde slyšel, tak je nutné, aby to stát Praze kompenzoval. Třeba tak, jako stát teď finančně podporuje pro zabezpečení na stáří penzijní připojištění nebo životní pojištění.

Ale to je přece relevantní argument, že si to lidé pořizují jako soukromou investici k tomu, aby měli třeba zabezpečení na stáří.

Ať si klidně pořizují, ale já chci, aby město hospodařilo s vyrovnaným rozpočtem, takže nemůžu stavět infrastrukturu, kterou nikdo nepoužívá. Ale neříkám, že toto je to, co po ministerstvu budu chtít.

Tak co po něm budete chtít?

To záleží na tom, co vypadne z té analýzy. Je teď úplně zbytečné bavit se, jak to budeme řešit, když nevíme, jestli ten problém existuje a v čem spočívá. To je naprosto hypotetická otázka. Ano, jsou tady města, která to řeší v zahraničí - a samozřejmě před tím, než začneme něco dělat, tak se podíváme do zahraničí a vyhodnotíme si to, jak je ten model úspěšný.

Dobrá. Zeptám se úplně jednoduše. Jsou Piráti pro to, aby jedním z těch řešení bylo zvýšení daně u prázdných bytů?

Tato otázka je naprosto absurdní. Vůbec nechápu, proč se mě ptáte na to, jak budu řešit problém, který nevím, jestli existuje.

Protože když chcete něco zjišťovat, tak byste asi už nyní měli vědět, jak byste problém řešili. Přece nemůžete dělat něco bez toho, aniž byste věděli, co s tím.

Ale já vím, co s tím budu dělat. Budu ten problém řešit a budu ho řešit podle toho, jak ten problém bude identifikován tou skutečně odbornou analýzou, která nebude založena na dojmech.

Kdy tu analýzu budete mít?

Co nejdřív.

Žádnou koaliční krizi jsem nevytvořil. Žádná ani neexistuje. Je to všechno absurdně nafouklý pseudoproblém

Tak se vás co nejdřív, což je teď, ptám, co s tím budete dělat?

Termín bude určitě v tisku, až ho budeme schvalovat. Až budu mít data v ruce, tak je vyhodnotíme a zamyslíme se nad tím, jestli to problém je, nebo není, a potom se na základě toho budeme zamýšlet nad tím, ve kterých lokalitách ten problém je a jestli a jaká opatření je vůbec vhodné přijmout.

Takže se znovu ptám. Teď to ještě nevíte, jak budete po získání dat postupovat?

Víme přesně, co s tím budeme dělat. Budeme ten problém řešit, od toho tady jsem. Krok jedna bude zjistit, jestli problém existuje. V případě, že neexistuje, tak ho řešit nebudeme a pokud existuje, tak ho řešit budeme. A potom se to zase větví podle toho, jaký ten problém bude mít povahu. Jistě všichni chápeme, že pokud se problém bude týkat novostaveb, tak to řešení bude jiné, než když se bude týkat starší zástavby.

Dobrá. Proč jste si to nevyřešili v koalici, ale šel jste s tím do médií a následně tady vytvořil koaliční krizi, jak o ní hovoří váš koaliční partner TOP 09?

Žádnou koaliční krizi jsem nevytvořil. Žádná ani neexistuje. Je to všechno absurdně nafouklý pseudoproblém.

Takže jste svým výrokem dal prostor TOP 09, aby si udělala před volbami kampaň?

Nic jsem neřekl. Pseudokauza je postavená na tom, že jsem nic neřekl, ne na tom, že jsem něco řekl. To je ten základní problém.

Nezlehčujete to trochu pane primátore? Na Facebooku jste si z toho udělal i apríl.

Že je to naprosto neexistující pseudoproblém? Žádná krize není.

Takže znovu. Piráti podle vás tedy nejsou pro vyšší zdanění prázdných bytů. Chápu to tak?

V tuto chvíli žádný návrh vyšší zdanění prázdných bytů nenavrhl.

A můžete to vyloučit do budoucna?

Vylučovat? Dneska už jsem nechtěl vůbec nic vyloučit.

Můžete vyloučit, že za rok, až budete mít analýzu, přijdete s návrhem na zdanění prázdných bytů?

Ale to vůbec nevím, co bude za rok.

Pane primátore, jde mi o úplně jednoduchou věc. Některé strany, řekněme na levici, jsou pro zvyšování daní, ty na pravici zase ne. Jsou pro zvyšování daní v tomto případě i Piráti?

Dělení na pravici a levici je přežitá představa a podvod na voličích. Zvýšení daní? Je prostě předčasné uvažovat o metodách řešení u problému, který vůbec nevíme, jestli existuje.

Neměli by to vaši minulí nebo potenciální voliči vědět? Jestli jsou Piráti pro nějaké zvýšení daní.

Naši voliči vědí dobře, že Pirátská strana je místo ideologické dojmologie zaměřená na to, že problém řešíme pomocí odborných analýz. Mohu všem našim voličům slíbit, že od toho nikdy neustoupíme a nebudeme dělat žádné populistické výkřiky do médií.

Nikdy jsem neřekl, že chceme v Praze danit prázdné byty tak, jak to dělá například Vancouver

Takže to, že jste se v úterý odpoledne pohádali nebo si vyměňovali názory na Twitteru s předsedou TOP 09 Jiřím Pospíšilem, máme chápat jak?

Tak mě určitě mrzí, že tady vznikl pseudoproblém, který reálně neexistuje, a že to vzniklo tím, že tady někdo něco asi nepochopil, a místo toho, aby mi zavolal, tak tady pořádal nějaké tiskové konference.

TOP 09 totiž v této chvíli slovy předsedy Pospíšila vylučuje i to, že by vůbec podpořila, aby se nějaká taková analýza zpracovávala.

To je zajímavá informace s ohledem na to, že jsem o tom s oběma radními za TOP 09 mluvil. Žádný hlas proti jsem nezaznamenal. Mluvil jsme s nimi o tom, že zpracujeme anonymizovanou analýzu, abychom objektivizovali zprávy o tom, jestli jsou prázdné byty problém, nebo ne. Nikdy jsem neřekl, že chceme v Praze danit prázdné byty tak, jak to dělá například Vancouver. Vůbec jsem nikdy neřekl, že by ta daň měla být vypočítána podle toho, jak se vám točí elektroměr.

Ale zároveň jste to nevyloučil.

Nevyloučil jsem strašnou spoustu věcí. Má pozice je ale stále stejná. Nejsem lidovec, abych měnil názor ob týden. Chci anonymizovanou datovou analýzou odpověď na to, jestli to je nebo není problém.

Zdeněk Hřib o možném zdanění prázdných bytů na besedě s občany 20.února 2019

K celému problému přikládáme ještě video z debaty z 20. února, kdy primátor Zdeněk Hřib poprvé o nápadu zdanění prázdných bytů mluvil. Není tedy pravda, že to „nikdy nenavrhl”, jak tvrdí radní Adam Zábranský. Jen je otázkou, jak se dá chápat slovo navrhnout.

„Legislativní nástroj, který by existoval je založený na reformě daně z nemovitosti. To je nástroj, kterým to řešili například ve Vancouveru nebo v jiných světových metropolích. Myslím, že není úplně vyloučeno, že i na toto dojde, protože to patří k mixu těch nástrojů," řekl již tehdy Hřib.