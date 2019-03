ada, Právo

„V současné době by určitě neměla být povinná, armáda na to ani není logisticky připravena,“ prohlásil Metnar. Podle něj by to jeho resort přišlo na dvacet miliard korun. „Nejsme schopni se vrátit do roku 2005,“ uvedl ministr v narážce na datum, kdy byla povinná vojna zrušena.

„Armáda by neměla sloužit k převýchově kohokoli. Od toho má být rodina,“ uvedla Černochová. Dodala, že kostra obrany by měla být postavena na profesionální armádě, která ovšem bude vybavena kvalitní výzbrojí a bude mít dostatek příslušníků.

Nebývalá shoda mezi oběma politiky panuje také v úvahách o zavedení branné výchovy do škol, ať už se bude nazývat jakkoli.

Metnar - jak poznamenal - diskutuje s ministerstvem školství o formě případného zavedení, které dosud resort ministra Plagy odmítal. Bližší informace ministr neuvedl.

Šéfka výboru pro obranu připomněla některé dovednosti, které dnes mají dospělí, kteří brannou výchovu ve školách absolvovali. „Mám někdy pocit, že řada mladých lidí by bez moderních technologií nedokázala v lese přežít ani jeden den,“ uvedla v narážce na dřívější zkušenosti.

Právě takové dovednosti podle ní snadno nahradí povinnou vojnu.